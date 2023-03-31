Екатерина Носкова: «Методика Истомина и Норицына мне подходит. Результаты нашей группы подтверждают их компетентность»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Михаил Шашилов Екатерина Носкова (Мошкова) Артем Истомин Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о своем прогрессе в группе Артема Истомина.

– Перед сезоном имели возможность выбирать группу подготовки – Истомина или Шашилова?

– Почему-то не помню, как это решилось. Точно не выбирала, скорее, нас выбрали, распределив между тренерами.

Но совершенно не жалею, что попала к Артему Истомину и Виталию Норицыну. Плодотворно поработала летом и осенью, во многих аспектах удалось вырасти как спортсменке.

Методика этих тренеров мне подходит, с ними интересно работать. Результаты нашей группы тоже подтверждают их компетентность, – сказала Носкова.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Ответ тоторо
ну почему же, года достаточно и это доказал Каминский, другое дело все соревнования проводились на равнине, a км всегда в горах ,на высоте, и не уверена феерила б та же Капля или Сливко в условиях гор. Потому как все мы помним что Вика не так уж быстра на том же кибу, а на КР Вика неожиданно в топ 5 по скорости вошла
А что доказал Каминский, что Куклина стала бегать чуть быстрее, для КМ этого мало, трудно сейчас понимать где мы находимся на уровне КМ , если у лыжников есть три гранда- Устюгов,Большунов,Непряева, да они смогут претендовать на медали в любом евротурнире, а в биатлоне один Латыпов с натяжкой, мало времени было у Каминского.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ притвиц
Что бы понять дает толк тренерская методика или нет не достаточно стартов внутри страны, да еще в течении одного сезона , не будет откровением если скажу, что призеры внутренних стартов на КМ едва ли попадали бы в топ30 .
Ну это предположение про уровень КМ, весьма спорное. А рост спортсменки виден по показателям. Стрельба стоя у Кати очень заметно улучшилась. Скорость хода у неё всегда была хорошая, но очень медленно стреляла. Теперь значительно быстрее стреляет. А ход можно оценить по лыжницам. В командном спринте на ЧР по лыжным гонкам показала хорошую скорость. А командный спринт лыжников очень похож на спринт у биатлонистов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ притвиц
Что бы понять дает толк тренерская методика или нет не достаточно стартов внутри страны, да еще в течении одного сезона , не будет откровением если скажу, что призеры внутренних стартов на КМ едва ли попадали бы в топ30 .
ну почему же, года достаточно и это доказал Каминский, другое дело все соревнования проводились на равнине, a км всегда в горах ,на высоте, и не уверена феерила б та же Капля или Сливко в условиях гор. Потому как все мы помним что Вика не так уж быстра на том же кибу, а на КР Вика неожиданно в топ 5 по скорости вошла
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Что бы понять дает толк тренерская методика или нет не достаточно стартов внутри страны, да еще в течении одного сезона , не будет откровением если скажу, что призеры внутренних стартов на КМ едва ли попадали бы в топ30 .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий