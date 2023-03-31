Екатерина Носкова: «Методика Истомина и Норицына мне подходит. Результаты нашей группы подтверждают их компетентность»

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о своем прогрессе в группе Артема Истомина.

– Перед сезоном имели возможность выбирать группу подготовки – Истомина или Шашилова?

– Почему-то не помню, как это решилось. Точно не выбирала, скорее, нас выбрали, распределив между тренерами.

Но совершенно не жалею, что попала к Артему Истомину и Виталию Норицыну. Плодотворно поработала летом и осенью, во многих аспектах удалось вырасти как спортсменке.

Методика этих тренеров мне подходит, с ними интересно работать. Результаты нашей группы тоже подтверждают их компетентность, – сказала Носкова.