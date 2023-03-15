Истомин об участии биатлонисток в лыжном ЧР: «Ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт»

Тренер Артем Истомин высказался об участии биатлонисток в лыжном чемпионате России.

– Впереди лыжный чемпионат России. Кто из ваших спортсменов там выступит?

– Планируется, что и . По Лизе мы, конечно, сейчас еще будем смотреть. Она настроена, однако буквально здесь, в Тюмени, перед стартами у нее появились болевые ощущения в пояснице, и она бегала практически на обезболивающих, но это не совсем правильно. Если мы успеем к началу чемпионата России восстановиться, будем стартовать.

– На какой результат на этих стартах рассчитываете?

– Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого, потому что планировали провести для себя просто как контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников. Все-таки у нас некоторые либо вообще не бегали лыжные гладкие гонки, либо бегали их очень давно и не помнят, что это такое.

Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладываются, потому что есть много нюансов, о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят.

И им, конечно, было бы полезно посмотреть на это все вживую, ощутить на себе. Больше участвуем с этой целью. Безусловно, хочется развивать их как лыжников, чтобы они были сильнее, но для этого и нужно быть рядом с лыжниками.

К каким-то занятым местам мы не будем готовиться, потому что у нас впереди свой чемпионат России. И ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт, – сказал Истомин.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.