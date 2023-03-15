Истомин об участии биатлонисток в лыжном ЧР: «Ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт»

Теги сборная России жен чемпионат России Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин высказался об участии биатлонисток в лыжном чемпионате России. 

– Впереди лыжный чемпионат России. Кто из ваших спортсменов там выступит?

– Планируется, что Елизавета Каплина и Екатерина Носкова. По Лизе мы, конечно, сейчас еще будем смотреть. Она настроена, однако буквально здесь, в Тюмени, перед стартами у нее появились болевые ощущения в пояснице, и она бегала практически на обезболивающих, но это не совсем правильно. Если мы успеем к началу чемпионата России восстановиться, будем стартовать.

– На какой результат на этих стартах рассчитываете?

– Вокруг этого старта просто очень много шума, и мы бы, конечно, не хотели этого, потому что планировали провести для себя просто как контрольную тренировку, но с участием топовых лыжников. Все-таки у нас некоторые либо вообще не бегали лыжные гладкие гонки, либо бегали их очень давно и не помнят, что это такое.

Мне самому интересно, как они тактически разложатся на эту гонку, и им тоже будет интересно посмотреть, кто как работает по дистанции, как раскладываются, потому что есть много нюансов, о которых мы говорим, ставя в пример лыжников, но они этого не видят.

И им, конечно, было бы полезно посмотреть на это все вживую, ощутить на себе. Больше участвуем с этой целью. Безусловно, хочется развивать их как лыжников, чтобы они были сильнее, но для этого и нужно быть рядом с лыжниками.

К каким-то занятым местам мы не будем готовиться, потому что у нас впереди свой чемпионат России. И ждать от них особого результата смысла нет. Для меня важнее, чтобы они получили опыт, – сказал Истомин. 

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Лучше б Лизу отправили вместе с остальными истоминскими в Сочи( И тогда может быть к ЧР смогла бы вернуть певые скорости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий