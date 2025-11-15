  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»
15

Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»

Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: это одна из худших подлостей.

Олимпийский чемпион из Швеции Бьорн Ферри высказался о ситуации с французской биатлонисткой Жанной Ришар.

По информации издания Dicodusport, в конце сезона-2024/25 Ришар застали за манипуляциями с винтовкой Осеан Мишлон – партнерши по сборной Франции. Сообщалось, что Ришар отрицала свою вину, но пропустила начало летней подготовки вместе с командой именно из-за этого инцидента. Позже конфликт был улажен.

«Одна из самых худших подлостей, которые можно сделать. Это как если бы лыжнику намазали клеем лыжи или открутили крепления. Воздействовать на экипировку коллеги-соперника – это весьма грубо. 

А если ты делаешь подобное в отношении кого-то из команды, то мне трудно понять, как ты вообще можешь оставаться в национальной сборной», – сказал Ферри.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: SVT
logoЖанна Ришар
logoсборная Швеции
logoсборная Франции жен
logoБьорн Ферри
logoОсеан Мишлон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Виктор Майгуров: «Дополнительных призовых в олимпийский сезон не будет. Остаются те же призовые, что и в предыдущие годы»
сегодня, 16:10
Составы команд на Кубок МЛКБ: Миронова и Цветков выступят за «Питер PRO», Смольские и Лазовский – за HIGH-PRO
сегодня, 16:09
Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»
сегодня, 16:04
Турнир в Идре. Эльвира Оберг и Фрацшер победили в спринтах, Хеттих-Вальц и Цобель – 2-е, Ханна Оберг и Кюн – 3-и
сегодня, 15:02
Турнир в Ейлу. Перро и Тандревольд выиграли масс-старты, Жаклен и Фемстейневик – 2-е, Ульдал и Вирер – 3-и
сегодня, 14:37
Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции
сегодня, 10:28
Губерниев о попадании в рейтинг топ-100 лидеров мнений в России: «Я всегда работаю для людей и дышу в унисон со страной»
вчера, 17:46
Нойнер о популярности в годы карьеры: «Это пугало. У меня до сих пор травма из-за рассылки автографов»
вчера, 16:33
Турнир в Ейлу. Ботн и Киркеэйде победили в спринтах, Фрей и Ойгард – 2-е, Перро и Лие – 3-и, Кристиансен – 4-й, Кузьмина – 5-я, Вирер – 6-я, Тандревольд – 15-я, Фийон-Майе – 45-й
вчера, 14:58
Турнир в Идре. Ханна Оберг и Самуэльссон выиграли спринты, Эльвира Оберг и Хорн – 2-е, Виттоцци – 4-я
вчера, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29