Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»

Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: это одна из худших подлостей.

Олимпийский чемпион из Швеции Бьорн Ферри высказался о ситуации с французской биатлонисткой Жанной Ришар .

По информации издания Dicodusport, в конце сезона-2024/25 Ришар застали за манипуляциями с винтовкой Осеан Мишлон – партнерши по сборной Франции. Сообщалось, что Ришар отрицала свою вину, но пропустила начало летней подготовки вместе с командой именно из-за этого инцидента. Позже конфликт был улажен.

«Одна из самых худших подлостей, которые можно сделать. Это как если бы лыжнику намазали клеем лыжи или открутили крепления. Воздействовать на экипировку коллеги-соперника – это весьма грубо.

А если ты делаешь подобное в отношении кого-то из команды, то мне трудно понять, как ты вообще можешь оставаться в национальной сборной», – сказал Ферри.