Анфиса Резцова: «Наталия Шевченко на голову всех быстрее, сильнее, но пока рано ее называть новой Резцовой»

Теги сборная России жен чемпионат России Анфиса Резцова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Анфиса Резцова высказалась о сравнениях с биатлонисткой Наталией Шевченко.

Сегодня Шевченко выиграла пасьют на чемпионате России в Ханты-Мансийске. До нынешнего сезона она выступала в лыжных гонках.

«Она большая умница! Пусть пробует и идет вперед. Это для нее только начало в биатлоне, поэтому нельзя расслабляться. Столько вызовов впереди ей предстоит пройти.

Шевченко на голову всех быстрее, сильнее, но пока рано ее называть новой Резцовой, ха-ха. Я желаю ей только прогрессировать и продолжать расти. Кто бы что ей ни говорил, она должна идти вперед.

Очень рада, что такие люди переходят в биатлон. Это абсолютно нормальная практика, которой пользовались во все времена, как и я в свое время.

Это идет только на пользу спортсменам», – сказала Резцова, которая является олимпийской чемпионкой и в биатлоне, и в лыжных гонках.

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3 комментария

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тоторо
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ей чего, под капельницей даже звонят??
ну и что?
0
0
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Сергей Жарковский
Наташа Шевченко показала отличный результат, золотой дубль на ЧР! Один промах на шести огневых рубежах!
+1
0
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ей чего, под капельницей даже звонят??
+1
-1
0
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