Эдуард Латыпов: «Серохвостов – сильный парень, дерзкий. В этом сезоне мы с ним очень много соперничаем, в каждой гонке почти решаем, кто из нас победит»

Теги сборная России чемпионат России Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов высказался о соперничестве с Даниилом Серохвостовым.

«Даниил – сильный парень, дерзкий. В этом сезоне мы с ним очень много соперничаем на дистанции именно вдвоем, в каждой гонке почти решаем, кто из нас победит. Это очень хорошо, что такие молодые спортсмены начинают показывать стабильные результаты. Надеюсь, мы сможем эту форму сохранить и на международных стартах сможем конкурировать не только друг с другом, но и со всеми мировыми спортсменами.

Есть моменты, в которых я сильнее, есть те, в которых сильнее Даниил. Я слежу за ними и какие-то вещи перенимаю. То, что он делает в некоторых моментах, считается одним из лучших в мире. То есть на уровне с лидерами мирового биатлона. Это очень хорошо, нужно друг другу помогать наращивать опыт, улучшать сильные стороны», – сказал Латыпов.

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2 комментария

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Биатлонная зима
Позитивные парни
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Погладь быка
в каждой гонке почти решаем, кто из нас победит»

Совсем обнашелил допингисты от своей безнаказанности. В спринте решили не побежать. В преследовании Серохвостов решил медаль не брать.
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