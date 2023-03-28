Эдуард Латыпов: «Знал, что если смогу стрельнуть быстро и точно, то будет большое преимущество, а дальше пойду своим темпом»

Теги сборная России чемпионат России Эдуард Латыпов Матч ТВ Биатлон

Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате России. 

«Первый круг был достаточно быстрый, догнали Никиту (Поршнева), поэтому пытался рисковать. Знал, что если смогу стрельнуть быстро, да еще и, как я думал, точно, то будет большое преимущество, а дальше пойду своим темпом. Немножко, конечно, самоуверенность подвела. Потом сделал поправку и стрелял опять быстро и уверенно, но опять поторопился. Стрельба была надежная, но спешка помешала.

На последнем круге не было никакого плана. Потому что я не знал, как поведут себя ребята, в каком кто состоянии. Сам был уже не свеж, поэтому что-то придумывать не стал. Наверное, план был потерпеть, а дальше уже концовочку только выдавать.

Но вмешался Никита, он нереальный просто отрыв сделал на первом и втором подъеме, моя задача была просто сохранить это небольшое расстояние, а на том участке, где я сильнее, подойти к нему.

В принципе, так все и получилось. Сегодня тяжело было бороться на такой трассе, рыхлый снег, мягкий, тяжело финишный спурт делать. Поэтому надо было делать задел сразу», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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Luna02
Поздравления Эдику с Победой.. Быстро и точно отстрелять не очень получилось,и, все-таки, мне показалось,что не только самочувствие,но и лыжи не очень ехали.
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Bamm94
Эдуард - молодец
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