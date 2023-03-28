Дмитрий Губерниев: «Люди, которые рассказывают, что мы не поедем, мы только за флаг и за гимн – поучите меня еще родину любить. Мы потеряем спорт в стране»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался об участии россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 

– Какие у вас ожидания от исполкома МОК? Допустят ли россиян до Олимпиады?

– Я по-прежнему стою на своей позиции: много сотрясаний воздуха, много бла-бла, а дела мало. Хотели бы допустить, допустили бы. Наверно, какие-то ограничения будут сняты, но это все возложат на федерации в плане дальнейшего допуска, и вот тут начнутся наши большие проблемы. Точнее, они продолжатся: бойкоты, непроведение соревнований, повсеместное «фи» в нашу сторону.

Поэтому мы ждем прорывов, но я не очень верю в хорошую для нас финализацию. Я по-прежнему стою на позиции, что мы пропускаем и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

– Но если нас все-таки допустят...

– Те люди, которые рассказывают о том, что мы не поедем, что мы только за флаг и за гимн – ребят, поучите меня еще родину любить. Мы потеряем спорт в стране. Мы фактически три Олимпиады выступали в нейтральном статусе. Для того, чтобы у детей были ориентиры, чтобы нам сохранить спорт в стране, нужно ехать в любом качестве, если эта возможность будет.

Понятное дело, возникает вопрос: «А вот если будут какие-то невыполнимые условия?» и так далее. Если они будут невыполнимые, значит мы никуда не поедем, а если выполнимые – то надо ехать без флага, без гимна, выступать. Я первый расскажу откуда наши ребята и девчонки, – сказал Губерниев.

162 комментария

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Павел Мельников
Ответ elkipalki
Цель западных стран - исключить Россию с карты мира. И устранение флага и гимна нашей страны со спортивных соревнований - это одна из задач на пути к главной цели. Чтобы люди из разных стран потихонечку првыкали к соревнованиям и вообще миру без России, Поэтому ни в коем случае ехать без гимна и флага не нужно. Нужно делать альтернативные соревнования, федерации и тд. Да, поначалу там будет мало стран представлено, но начинать с малого это нормально. Такие недалёкие люди, как губер, этого не понимают. Главное, чтоб большинство в стране понимал к чему вс это устраивают западные политики. А уж если большинство наших же сограждан будут за нейтральный статус, то нашей стране придётся несладко. Ибо если столько глупцов в нашей стране, то они сами её разрушает изнутри. Чего, собственно, и добивается так называемый запад. В общем, сограждане, будьте умнее и зрите в корень. А не рукоплескайте губерам и прочим овощам.
Вам в политруки нужно. Такой талантище пропадает, а население до сих пор не в курсе геополитической обстановки...
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юрий зайцев
Губер стоит на своей позиции... Лицемер ты Губер и точка...
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milan_lia
Ответ Сергей Риде
Твои что-ли дети в Европе, что готов унизиться по любасу?
а твои что ли не на фронте?
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sergfa76
Ответ 45_percent
Безродный манкурт
свободный гражданин страны Неизвестных Отцов
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Алекс Я
Ответ Россия будет свободной
Кого может интересовать спорт, когда мы теряем страну?
Сейчас как раз мы ее обретаем.
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Алекс Я
Ответ Вечно в бане
Как же символично, что про невозможность выступлений без флага и гимна, громче всех кудахтают те, кто и с флагом выступать не будет: спортивные чиновники всех мастей, и местные диванные патриоты. Выступать или не выступать, должны решать только сами спортсмены, хочет человек ехать - пусть едет, считает это позором - милости просим на внутренние соревнования с флагом и гимном. Уж точно не Шариковы, которые без флажка на форме ни одного спортсмена не узнают, и которым кореец в российской форме ближе нашего, под нейтральным флагом, должны высказываться, где и кому выступать.
Спортсмены на международных соревнованиях представляют свои страны ,а не самих себя.и едут они на соревнования не по своему желанию,а потому что их отобрали федерации.не хотят представлять Росию ,пускай валят из страны.
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Viks
Ответ Денис Грибанов
Иногда даже Гу здраво рассуждает.
Сейчас он впаривает.
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Павел Мельников
Ответ eltempo87
Да какой вообще спорт ? Кому нужен в нынешних реалиях ?? Эти 🐀 своровали у нашей страны 300 млрд , а этот все за свои командировочки беспокоится , фу плесень
О, беспокойство за сворованные деньги, ну надо же. Где вы были двадцать три года?
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Viks
Ответ Вечно в бане
Вполне осознаю. Выступать или не выступать - решать должны только сами спортсмены, а не полуграмотные петровичи вроде тебя, или спортивные чинуши, выбранные полуграмотными петровичами вроде тебя. Логично?
Но и финансировать или не финансировать этих нейтральных спортсменов без флага должны решить эти самые чинуши, которые на службе у государства. Логично?
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sprmn
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Спорт-то мы потеряем, но это не самая страшная потеря в текущей ситуации. Парни ТАМ подтвердят. А ехать в статусе изгоев, ловить фи на каждом шагу? Ни к чему точно.
Знаете если умрет вся это спортивная система которая искусственно держится на гос финансировании, единственная цель которой показать что-то на международных турнирах дабы сыграть на национальные чувства людей то я не буду сильно против.
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elkipalki
Цель западных стран - исключить Россию с карты мира. И устранение флага и гимна нашей страны со спортивных соревнований - это одна из задач на пути к главной цели. Чтобы люди из разных стран потихонечку првыкали к соревнованиям и вообще миру без России, Поэтому ни в коем случае ехать без гимна и флага не нужно. Нужно делать альтернативные соревнования, федерации и тд. Да, поначалу там будет мало стран представлено, но начинать с малого это нормально. Такие недалёкие люди, как губер, этого не понимают. Главное, чтоб большинство в стране понимал к чему вс это устраивают западные политики. А уж если большинство наших же сограждан будут за нейтральный статус, то нашей стране придётся несладко. Ибо если столько глупцов в нашей стране, то они сами её разрушает изнутри. Чего, собственно, и добивается так называемый запад. В общем, сограждане, будьте умнее и зрите в корень. А не рукоплескайте губерам и прочим овощам.
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Павел Мельников
Ответ tancha.20
Мы все граждане СССР. Все кроме больных, которым опека гражданство поменяла, или впендрила что они граждане какого-то иного государства. Не надо стремиться под флаг чуждого нам государства.
Вот и тусуйтесь своей "здоровой" группой, а больных, как говорите, не трогайте. Граждане СССР...
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Сергей Риде
Ответ Злодей Спб
Ну хорошо, допустим через год российским спортсменам в спортивных городках и объектах, при участии в международных соревнованиях, разрешат передвигаться только гусиным шагом. Тоже поедем, чтобы спорт не умер? Или все же йокнет, что это унизительно? А почему сейчас соглашаемся, патриоты? Без флага и гимна - это не унизительно? Надо чтобы натурально на карачки поставили, чтобы понять как там нас хотят видеть и видят?
Да Губерниев согласится и гуськом пройтись по стадиону, на открытии олимпиады, лишь бы проехаться по заграницам, не за свой счёт.
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Ivan Balashov
Ответ Татьяна Скрынникова
Мое государство любви ни у кого не требует. Только соблюдения законов. Но ведь у англосаксов (шулеров) свои правила? Что мы видим и в спорте.
Я уж не говорю о пропагандистском промывании мозгов школьникам этими "разговорами о важном".
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Егор Кузнецов
Ответ София Хайн
Мать должна требовать, чтобы ее любили?. Идиотизм. В Завете записано "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе." А тебе все должны служить, иждивенец ты наш.
а государство не мать, на секундочку
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выходец из убежища
Ответ slow focus
надо читать это как "потеряем спорт и мои командировки"
Я думаю Губер и без командировок на доход не жалуется.
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Сергей Риде
Ответ milan_lia
а вам не унизительно, когда вас государство ставит на корачки? Или это того кого надо корачки? )) Вы и спортсмены должны сидеть дома, а у них дома/жены/любовницы и дети в Европе.
Твои что-ли дети в Европе, что готов унизиться по любасу?
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Ivan Balashov
Ответ Татьяна Скрынникова
Мое государство любви ни у кого не требует. Только соблюдения законов. Но ведь у англосаксов (шулеров) свои правила? Что мы видим и в спорте.
Ага. Законов, которые прямо противоречат конституции (буквально полчаса назад Алексею Москалёву дали два года тюрьмы за антивоенные посты в соцсетях).
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Viks
Ответ Orion_17
Мы в СВО участвуем. Какой еще ответ должна дать власть? Каждому Васе лично президент должен подойти и запретить? Спортсмен все-таки не только в голову ест, пусть пошевелит межушным ганглием. Страна свободная - кто хочет поунижаться под нейтральным флагом - вперед за свой счет.
"кто хочет поунижаться под нейтральным флагом - вперед за свой счет." --- Вот это и должна сказать власть. А она пока стесняется.
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Сергей Риде
Ответ Алексей Токарев
Рейтинги всех трансляций упали в 2-3 раза после отстранения , кроме ФК. Спорт действительно страдает.
Люди на фронте погибают за флаг и гимн своей родины, а здесь "спооорррт страдаааает!".
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Татьяна Скрынникова
Ответ Ivan Balashov
Почему проституция-то? Я с трудом представляю, как можно любить человека исключительно по факту его существования. Обычно тёплые чувства вызываются какими-то добрыми делами со стороны объекта этих самых чувств. А когда любви требует государство, которое не собирается предлагать окружающему миру ничего, кроме насилия, это выглядит несколько абсурдно.
Мое государство любви ни у кого не требует. Только соблюдения законов. Но ведь у англосаксов (шулеров) свои правила? Что мы видим и в спорте.
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Viks
Мы потеряем спорт в стране» --- Хватит врать! Спорт в стране ничего не потеряет и не выиграет от поездки десяти спортсменов на ОИ (больше МОК не допустит), а вот Гу потеряет командировку в Париж - вот он и бесится.
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Сергей Риде
Ответ Данил Логинов
Губерниев дело говорит.
Делонадо делать, а не говорить. А вот Губер только говорит.
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Вечно в бане
Ответ Сергей Риде
Ты просто не осознаёшь, что сам кудахчешь.
Вполне осознаю. Выступать или не выступать - решать должны только сами спортсмены, а не полуграмотные петровичи вроде тебя, или спортивные чинуши, выбранные полуграмотными петровичами вроде тебя. Логично?
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Orion_17
Ответ Viks
МОК хочет устроить позорище для России, допустив к ОИ трёх человек, чтобы прошли под белым флагом... А сидящая в норах российская власть до сих пор не может дать на это ответ.
Мы в СВО участвуем. Какой еще ответ должна дать власть? Каждому Васе лично президент должен подойти и запретить? Спортсмен все-таки не только в голову ест, пусть пошевелит межушным ганглием. Страна свободная - кто хочет поунижаться под нейтральным флагом - вперед за свой счет.
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