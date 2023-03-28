Дмитрий Губерниев: «Люди, которые рассказывают, что мы не поедем, мы только за флаг и за гимн – поучите меня еще родину любить. Мы потеряем спорт в стране»

высказался об участии россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

– Какие у вас ожидания от исполкома ? Допустят ли россиян до Олимпиады?

– Я по-прежнему стою на своей позиции: много сотрясаний воздуха, много бла-бла, а дела мало. Хотели бы допустить, допустили бы. Наверно, какие-то ограничения будут сняты, но это все возложат на федерации в плане дальнейшего допуска, и вот тут начнутся наши большие проблемы. Точнее, они продолжатся: бойкоты, непроведение соревнований, повсеместное «фи» в нашу сторону.

Поэтому мы ждем прорывов, но я не очень верю в хорошую для нас финализацию. Я по-прежнему стою на позиции, что мы пропускаем и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

– Но если нас все-таки допустят...

– Те люди, которые рассказывают о том, что мы не поедем, что мы только за флаг и за гимн – ребят, поучите меня еще родину любить. Мы потеряем спорт в стране. Мы фактически три Олимпиады выступали в нейтральном статусе. Для того, чтобы у детей были ориентиры, чтобы нам сохранить спорт в стране, нужно ехать в любом качестве, если эта возможность будет.

Понятное дело, возникает вопрос: «А вот если будут какие-то невыполнимые условия?» и так далее. Если они будут невыполнимые, значит мы никуда не поедем, а если выполнимые – то надо ехать без флага, без гимна, выступать. Я первый расскажу откуда наши ребята и девчонки, – сказал Губерниев.