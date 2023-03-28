Более 300 фехтовальщиков обратились к Томасу Баху с просьбой оставить в силе отстранение россиян
Более 300 фехтовальщиков обратились в МОК с просьбой оставить в силе отстранение россиян.
Спортсмены написали открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и президенту Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлю Катсиадакису.
Недавно FIE приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований с апреля.
«С полным игнорированием мнений спортсменов вы допустили и Россию, и Беларусь обратно в турниры под эгидой FIE, а также на турнир, который, скорее всего, пройдет на территории России.
Мы призываем вас как руководителей МОК поддержать рекомендованные вами приостановки деятельности российских и белорусских федераций фехтования и национальных олимпийских комитетов и обеспечить соблюдение FIE ваших указаний.
Это явный перелом позиции МОК и еще раз обнажает интересы России, которые перевешивают голоса и права спортсменов, особенно из Украины.
Вы предпочли интересы России и Беларуси правам спортсменов, особенно украинских спортсменов, и тем самым вы не можете поддержать тех самых людей, которых должны поддерживать ваши организации», – говорится в открытом письме.
Письмо подписали 323 спортсмена, 286 из которых – действующие. Подавляющее большинство подписавшихся представляют Польшу, Украину, Германию и Великобританию.
В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?
Зато, когда США устраивали свои спецоперации, вы не переживали за права арабских спортсменов
условно говоря если твои одноклассники проголосуют за то чтобы каждый день бить тебя и забирать деньги, это не будет демократично, базовое правило демократии относится ко всем по равному
3 страны подряд отказались проводить у себя Этапы кубка по фехтованию, а это серьёзная потеря денег. Хотите допускать, пожалуйста, но и этапы кубка проводить будете строго в Нарьян-Маре, и на острове Русский.
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