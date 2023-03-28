Более 300 фехтовальщиков обратились к Томасу Баху с просьбой оставить в силе отстранение россиян

Более 300 фехтовальщиков обратились в МОК с просьбой оставить в силе отстранение россиян.

Спортсмены написали открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) и президенту Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлю Катсиадакису.

Недавно FIE приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований с апреля.

«С полным игнорированием мнений спортсменов вы допустили и Россию, и Беларусь обратно в турниры под эгидой FIE, а также на турнир, который, скорее всего, пройдет на территории России.

Мы призываем вас как руководителей поддержать рекомендованные вами приостановки деятельности российских и белорусских федераций фехтования и национальных олимпийских комитетов и обеспечить соблюдение FIE ваших указаний.

Это явный перелом позиции МОК и еще раз обнажает интересы России, которые перевешивают голоса и права спортсменов, особенно из Украины.

Вы предпочли интересы России и Беларуси правам спортсменов, особенно украинских спортсменов, и тем самым вы не можете поддержать тех самых людей, которых должны поддерживать ваши организации», – говорится в открытом письме.

Письмо подписали 323 спортсмена, 286 из которых – действующие. Подавляющее большинство подписавшихся представляют Польшу, Украину, Германию и Великобританию.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?