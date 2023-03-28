Более 300 фехтовальщиков обратились к Томасу Баху с просьбой оставить в силе отстранение россиян

Теги МОК сборная России сборная Германии сборная России жен Томас Бах сборная Германии жен сборная Украины жен FIE сборная Великобритании сборная Украины сборная Польши жен Эммануэль Катсиадакис Фехтование

Более 300 фехтовальщиков обратились в МОК с просьбой оставить в силе отстранение россиян.

Спортсмены написали открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и президенту Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлю Катсиадакису.

Недавно FIE приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований с апреля.

«С полным игнорированием мнений спортсменов вы допустили и Россию, и Беларусь обратно в турниры под эгидой FIE, а также на турнир, который, скорее всего, пройдет на территории России.

Мы призываем вас как руководителей МОК поддержать рекомендованные вами приостановки деятельности российских и белорусских федераций фехтования и национальных олимпийских комитетов и обеспечить соблюдение FIE ваших указаний.

Это явный перелом позиции МОК и еще раз обнажает интересы России, которые перевешивают голоса и права спортсменов, особенно из Украины.

Вы предпочли интересы России и Беларуси правам спортсменов, особенно украинских спортсменов, и тем самым вы не можете поддержать тех самых людей, которых должны поддерживать ваши организации», – говорится в открытом письме.

Письмо подписали 323 спортсмена, 286 из которых – действующие. Подавляющее большинство подписавшихся представляют Польшу, Украину, Германию и Великобританию.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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29 комментариев

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tyuiop tyuiop
Ответ Александр Сачков
А какие именно права украинских спортсменов были нарушены? Им запретили выступать в соревнованиях? Если кто и нарушит их права, так это собственное правительство в случае бойкота.
нарушена их подготовка, их тренировочные центры уничтожены бомбами
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MoleculaRU
Что значит «перевешивают голоса и права» и «предпочли интересы правам спортсменов»? С каких пор украинцы стали особенными? Бесит этот нацизм
Зато, когда США устраивали свои спецоперации, вы не переживали за права арабских спортсменов
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Andy93
Ответ belikovda.90
Как можно нарушить права украинских спортсменов, если они ничего не выигрывают и не могут выиграть? Спортсмены среднего и ниже среднего уровня
Ну по сравнению с пшеками, гансами и англосаксами у них хоть одна медаль есть на последних ОИ. Так что они там локомотивы движения)
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IrbIS
Ответ Александр Сачков
А какие именно права украинских спортсменов были нарушены? Им запретили выступать в соревнованиях? Если кто и нарушит их права, так это собственное правительство в случае бойкота.
право на спокойный тренировочный процесс в неразрешенных от снарядов комплексах...
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tyuiop tyuiop
Ответ imaxim
Очнитесь, большинство федераций проголосовало за допуск))) или демократия должна работать только в правильную сторону?
демократия это не право большинства, это про базовые ценности.
условно говоря если твои одноклассники проголосуют за то чтобы каждый день бить тебя и забирать деньги, это не будет демократично, базовое правило демократии относится ко всем по равному
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Adeen
Ответ Антон Киселёв
Где эти "мировые фехтовальные державы" набрали столько подписантов? Походу пришлось по сходкам реконструкторов рыцарских турниров пробежаться
Тоже интересно стало. Это какие-то клубные, наверное.
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IrbIS
солидно,
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ks-1993
Они видимо всех кто занимается фехтованием собрали. Было голосование. Демократическим большинством вернули! Что дальше?
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Dinamik1
Это гвардейцы кординала написали это письмо.
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Shokitrepet
Ответ imaxim
Очнитесь, большинство федераций проголосовало за допуск))) или демократия должна работать только в правильную сторону?
Когда голосовали, не подумали что страны начнут отказывать от проведения у себя этапов.
3 страны подряд отказались проводить у себя Этапы кубка по фехтованию, а это серьёзная потеря денег. Хотите допускать, пожалуйста, но и этапы кубка проводить будете строго в Нарьян-Маре, и на острове Русский.
+4
-4
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Алексей Никитин
скоро объявятся 250 борцов, 100 синхронисток и 50 гимнасток
+5
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Syndycate
Лицемеры
+1
0
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belikovda.90
Как можно нарушить права украинских спортсменов, если они ничего не выигрывают и не могут выиграть? Спортсмены среднего и ниже среднего уровня
+4
-2
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Edward XVII
Ответ Spartakovec navsegda
Интересно, лишь, всех этих спортсменов заставили это подписать, под угрозой отстранения от сборной, или все настолько пропагандой промыты, что мало что соображают?
ни то, ни другое конечно
+2
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Onion
В Польше, оказывается, дохрена фехтовальщиков...
+5
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Cruel Snake
Тысяча чертей, точнее 300
0
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justbored
Напоминает известную фотосессию

https://clampart.com/2012/04/end-times/#thumbnails
0
-1
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Александр Сачков
А какие именно права украинских спортсменов были нарушены? Им запретили выступать в соревнованиях? Если кто и нарушит их права, так это собственное правительство в случае бойкота.
+4
-2
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uno_107
Ммм, обожаю когда спорт вне политики)
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Антон Киселёв
Где эти "мировые фехтовальные державы" набрали столько подписантов? Походу пришлось по сходкам реконструкторов рыцарских турниров пробежаться
+2
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Abush1969
Трансгендеры -догадался Штирлиц
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Kapitan Klos
Да ради Бога! ПодАвитесь своими санкциями - шманкциями! Чем больше санкций и чем глубже они вводятся, тем больше крепчает российский спорт, тем глубже его достижения, да.
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Alestern
Ответ Spartakovec navsegda
Интересно, лишь, всех этих спортсменов заставили это подписать, под угрозой отстранения от сборной, или все настолько пропагандой промыты, что мало что соображают?
и то и другое, скорей всего )..
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Андрей Балабаев
Сыкуны, а не Д’артаньяны.
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Spartakovec navsegda
Интересно, лишь, всех этих спортсменов заставили это подписать, под угрозой отстранения от сборной, или все настолько пропагандой промыты, что мало что соображают?
+8
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