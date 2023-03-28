Анастасия Егорова: «Почему-то уверена, что мы поедем на Игры в Милан. Но если побегаем один год в России, ничего страшного не случится»

Теги сборная России жен чемпионат России Олимпиада-2026 Анастасия Егорова Биатлон

Биатлонистка Анастасия Егорова уверена, что Россия примет участие в Олимпиаде-2026.

Накануне она завоевала серебро в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Люблю Ханты-Мансийск, здесь у меня много воспоминаний о хороших выступлениях. Очень рада, что так здорово пробежала сегодня. Регион делает для меня все и даже больше, не испытываю никаких проблем, благодарна Мурманску.

В течение всего сезона я была в десятке практически во всех гонках. Сегодня сложилось. Меня мотивирует то, что получаю кайф от биатлона. Мне нравится выезжать в другие города, тренироваться. Я этим живу. Мне не нужно брать мотивацию, это мой образ жизни.

Конечно, я очень скучаю по международным стартам. Хочется выступать на чемпионате мира и Олимпиаде. Почему-то я уверена, что мы поедем на Игры в Милан. Но и в России, если побегаем один год, ничего страшного не случится», – сказала Егорова.

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1 комментарий

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Другая_
😂 Ну для нее-то конечно, ничего страшного, даже наоборот кубок России такой интересный стал. А вот для тех кто реально может поехать в Милан, им не особо весело.
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