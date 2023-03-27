Никита Поршнев: «Хочется выступать среди лучших на Кубке мира, но отмечу, что СБР проводит отличные соревнования в этом сезоне»
Биатлонист Никита Поршнев рассказал о желании выступать на Кубке мира.
Сегодня спортсмен выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
– Конечно, хочется выступать среди лучших на Кубке мира, но отмечу, что СБР проводит отличные соревнования в этом сезоне. Надеюсь, дальше будет только лучше.
– В финансовом плане за счет призовых стало интереснее выступать?
– Конечно. Призовые – это безумно приятно, не может не радовать.
– В этом году вы готовились вне сборной России. Пошло ли это на пользу?
– В прошлом году у нас родилась дочь, поэтому мы решили готовиться с личным тренером Сергеем Белозеровым, потому что он меня лучше знает. Я должен был помогать семье, поэтому тренироваться с ним мне очень комфортно, – сказал Поршнев.
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