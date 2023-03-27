Никита Поршнев: «Хочется выступать среди лучших на Кубке мира, но отмечу, что СБР проводит отличные соревнования в этом сезоне»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России чемпионат России Союз биатлонистов России Никита Поршнев Сергей Белозеров Биатлон

Биатлонист Никита Поршнев рассказал о желании выступать на Кубке мира.

Сегодня спортсмен выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

– Конечно, хочется выступать среди лучших на Кубке мира, но отмечу, что СБР проводит отличные соревнования в этом сезоне. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– В финансовом плане за счет призовых стало интереснее выступать?

– Конечно. Призовые – это безумно приятно, не может не радовать.

– В этом году вы готовились вне сборной России. Пошло ли это на пользу?

– В прошлом году у нас родилась дочь, поэтому мы решили готовиться с личным тренером Сергеем Белозеровым, потому что он меня лучше знает. Я должен был помогать семье, поэтому тренироваться с ним мне очень комфортно, – сказал Поршнев.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
кубок мира конечно хорошо, но твой уровень - кибу не больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Солотина
А в следующем сезоне СБР вам ещё лучше соревнования проведёт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starichok77
молодец, зубастик, смог на рыхлом снегу удержать лидерство!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий