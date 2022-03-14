Александр Пак: «Готовы к тому, что наши спортсмены не будут выступать на Кубке мира и Кубке IBU в следующем сезоне»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России ( ) заявил, что готов к тому, что российские биатлонисты не будут участвовать в Кубке мира и в следующем сезоне.

Сейчас в Уфе проходят гонки Кубка и чемпионата России с участием белорусских биатлонистов.

«Если бы белорусские спортсмены к нам не приехали, уверен, что наши спортсмены пользовались бы не меньшей популярностью, все-таки это призеры Олимпиады.

Да, приезд белорусских спортсменов усиливает интерес к соревнованиям, но это мера вынужденная, этим не заменить Кубок мира и даже IBU.

Что касается следующего сезона, то мы готовы к тому, что наши спортсмены не будут выступать на Кубке мира и Кубке IBU, если нас отстранят. Программа развития биатлона была утверждена еще два года назад.

Что касается соревнований, то будем выводить и этапы Кубка России, и чемпионат России на новый уровень, в том числе с точки зрения организации, трансляции, места проведения, (будем выбирать) покрупнее города.

Мы не самоизолируемся, поэтому у нас есть план А, В, С, а где-то еще и D», – сказал Пак.