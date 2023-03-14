Дмитрий Васильев: «Спортивный мир вовлек себя в политику, хотя спорт всегда был вне ее. Соревнования больше не будут носить мирный характер, это будет сплошная вражда»

Теги Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что спортивный мир «сошел с ума» из-за политики.

В частности, Васильев прокомментировал новость о том, что Швеция не допустила российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военнослужащих.

«Спортивный мир сошел с ума. К сожалению, он вовлек себя в политику, хотя спорт всегда был вне политики. Спорт вообще был тем немногим, что мир делало разумным – я имею в виду его нейтральность и отреченность от политики. А сейчас политики вовлекают спортсменов и спортивные организации в свою деятельность.

Это, конечно, печально. Это говорит о том, что спорт скоро перестанет существовать в привычном нам виде. В нем будет проявляться жестокость, несправедливость. Соревнования больше не будут носить мирный характер, характер праздника. Прежде всего, это будет выяснение отношений, сплошная вражда, вплоть до серьезных конфликтов на соревнованиях.

И виной всему люди, которые из спорта сделали инструмент агрессии. Жалко, что такие страны, как Швеция, которые всегда были нейтральными, поддаются на эти провокации и сами дают собой манипулировать», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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8 комментариев

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Глеб Саратов
ну да, в России же никогда не использовали спортивные достижения в политических целях
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Melnikov1968
Почему все должны делать то, что нравится России? У людей существует позиция, с которой мы не можем согласиться и не можем уважать. Спортивный мир сам наладит взаимоотношения, не стоит думать, что Россия умнее всех.
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СТАТИСТИКА 100
Старый пердун
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pit4er
Он месяц назад призывал не ехать на Олимпиаду в Париж, потому что страна недружественная. А теперь сокрушается, что российских военнослужащих не допустили на чемпионат среди военнослужащих в недружественной стране. Биполярка что ли? https://www.sports.ru/biathlon/1114892219-dmitrij-vasilev-schitayu-chto-nashim-sportsmenam-ne-nado-exat-ni-v-kak.html
+3
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JL JL
ла ла ла бла бла бла пук пук пук
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Ilya Kurepa
совсем старый из ума выжил..
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Iuasamotu
Вначале политики сошли с ума, а спортивная общественность на это просто адекватно реагирует.
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Кац Мац
Василек не плакай
Давай уж лучше в привычном режиме-про норвежцев и их астму))
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