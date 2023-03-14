Дмитрий Васильев: «Спортивный мир вовлек себя в политику, хотя спорт всегда был вне ее. Соревнования больше не будут носить мирный характер, это будет сплошная вражда»

Дмитрий Васильев считает, что спортивный мир «сошел с ума» из-за политики.

В частности, Васильев прокомментировал новость о том, что Швеция не допустила российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военнослужащих.

«Спортивный мир сошел с ума. К сожалению, он вовлек себя в политику, хотя спорт всегда был вне политики. Спорт вообще был тем немногим, что мир делало разумным – я имею в виду его нейтральность и отреченность от политики. А сейчас политики вовлекают спортсменов и спортивные организации в свою деятельность.

Это, конечно, печально. Это говорит о том, что спорт скоро перестанет существовать в привычном нам виде. В нем будет проявляться жестокость, несправедливость. Соревнования больше не будут носить мирный характер, характер праздника. Прежде всего, это будет выяснение отношений, сплошная вражда, вплоть до серьезных конфликтов на соревнованиях.

И виной всему люди, которые из спорта сделали инструмент агрессии. Жалко, что такие страны, как Швеция, которые всегда были нейтральными, поддаются на эти провокации и сами дают собой манипулировать», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.