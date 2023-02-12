Дмитрий Васильев: «Считаю, что нашим спортсменам не надо ехать ни в какой Париж. Там обязательно будут провокации»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я считаю, что не надо ехать ни в какой Париж. Там обязательно будут провокации. Нашим спортсменам не нужно рисковать и искушать судьбу. Это не тот момент, когда нужно ехать на Олимпийские игры.

Могу сравнить сегодняшнюю ситуацию с 1941 годом. Вот объявили бы Игры в 1941 году. Нужно на них ехать? Нет! Сейчас тоже не нужно.

Перед предыдущими Олимпийскими играми, когда нам предложили ехать под нейтральным статусом, я говорил: несправедливо, но что делать, перетерпим. А сейчас другая ситуация. Небезопасно находиться в недружественных странах», – сказал Васильев.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»