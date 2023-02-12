Дмитрий Васильев: «Считаю, что нашим спортсменам не надо ехать ни в какой Париж. Там обязательно будут провокации»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Политика Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я считаю, что не надо ехать ни в какой Париж. Там обязательно будут провокации. Нашим спортсменам не нужно рисковать и искушать судьбу. Это не тот момент, когда нужно ехать на Олимпийские игры.

Могу сравнить сегодняшнюю ситуацию с 1941 годом. Вот объявили бы Игры в 1941 году. Нужно на них ехать? Нет! Сейчас тоже не нужно.

Перед предыдущими Олимпийскими играми, когда нам предложили ехать под нейтральным статусом, я говорил: несправедливо, но что делать, перетерпим. А сейчас другая ситуация. Небезопасно находиться в недружественных странах», – сказал Васильев.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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11 комментариев

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Hardy
тебя не спрашивали. он хоть раз что-то адекватное сказал?
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NoWar
Ответ AlexeI
Верно сказал. В Париже наверняка много украинских беженцев и они могут забросать россиян гнилыми помидорами и прочими неприятными предметами. Лучше сидеть дома...
И что? Разве может россиян испугать такая мелочь?
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Кавабунга Шреддоголовый
А дмитрию васильеву лучше просто закрыть рот и заняться делом
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Gregari
Ну наконец-то Васильев начал Васильев сравнил россиян с немцами в 1941. Доходить начало.
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AlexeI
Верно сказал. В Париже наверняка много украинских беженцев и они могут забросать россиян гнилыми помидорами и прочими неприятными предметами. Лучше сидеть дома...
+1
0
+1
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Viks
не надо ехать ни в какой Париж. Там обязательно будут провокации» --- Лягушками накормят?
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тоторо
В париж не надо, в италию надо)
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MosesPray
Трансы уже на общих основаниях там будут участвовать; что может быть более провокационно?
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Погладь быка
Например, Ваня Куляк выйдет в z-форме? Или фомочкин сзади российской колонны пристроится?
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NoWar
Какие провокации? В Париже же одни арабы и негры. А они же наши друзья. Или еще не?
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ОлесяОлеська
Дима успокойся, достал уже. Постоянно чушь несёт. Кто ему названивает постоянно?
+6
-1
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