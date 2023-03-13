Александр Панжинский: «Не ожидал, что успехи придут к Каминскому так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики»

Экс-лыжник Александр Панжинский удивлен успехам тренера Юрия Каминского в биатлоне.

«Юрий Михайлович – грамотный специалист. Вдумчиво работает, постоянно ищет новые пути, старается всесторонне развиваться. Такой подход всегда приведет к результату.

При этом я не ожидал, что успехи придут к нему так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики. Плюс там уже был многолетний тренерский штаб, свое руководство. Надеюсь, дальше будет только больше.

Хочется пожелать Каминскому успехов и понимания со спортсменами и руководством. Чтобы они помогали специалисту, а не вставляли палки в колеса, как происходило в последнее время», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжном спринте.