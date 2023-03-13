Александр Панжинский: «Не ожидал, что успехи придут к Каминскому так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики»

Теги сборная России Юрий Каминский Александр Панжинский Биатлон

Экс-лыжник Александр Панжинский удивлен успехам тренера Юрия Каминского в биатлоне.

«Юрий Михайлович – грамотный специалист. Вдумчиво работает, постоянно ищет новые пути, старается всесторонне развиваться. Такой подход всегда приведет к результату.

При этом я не ожидал, что успехи придут к нему так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики. Плюс там уже был многолетний тренерский штаб, свое руководство. Надеюсь, дальше будет только больше.

Хочется пожелать Каминскому успехов и понимания со спортсменами и руководством. Чтобы они помогали специалисту, а не вставляли палки в колеса, как происходило в последнее время», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжном спринте.

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3 комментария

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ЭЮЯ
Ответ Матвей Суицидин
Дуэль Панжинский Крюков - это лучший спринт в истории ОИ.
- Где вы, мистер Нортуг? Ауууу..
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Ворона26
Ответ Матвей Суицидин
Дуэль Панжинский Крюков - это лучший спринт в истории ОИ.
Согласилась бы, но Панжинский допингист. Его уже следующим летом после того спринта застукали с сотней систем переливания крови в машине на границе Германии-Швейцарии. Об этом писали в Bild. Сам себя выпилил из спорта
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Матвей Суицидин
Дуэль Панжинский Крюков - это лучший спринт в истории ОИ.
+1
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+1
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