Каминский о промахах Латыпова в масс-старте: «Наступил психологический спад. Функционального мы не видим»

Теги сборная России чемпионат России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Ильназ Мухамедзянов Биатлон

Тренер Юрий Каминский высказался о неудачной стрельбе Эдуарда Латыпова.

Латыпов занял 12-е место в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ижевске, допустив 6 промахов.

– Для вас итог большого масс-старта больше положительный или отрицательный?

– Со спортивной точки зрения, положительный. Все-таки выиграл Ильназ Мухамедзянов, который тренируется в нашей группе. Но, конечно же, расстроил стрельбой Эдик. Будем разбираться. Посмотрим видеозапись. Время есть.

– Какие видите причины такой стрельбы?

– Они одни и те же – психологические. Думаю, что ход его не лимитирует. Конечно, лыжи у него, начиная со второго-третьего круга, встают. Если шлифт на лыжах неправильно выбран, то они перестают работать через несколько километров. Иногда пять километров работают – и все. Это тоже повлияло.

Да и в промахах нет большого разброса. Немножко устал. Психологическое напряжение очень большое. В Беларуси было два этапа, в Чайковском. Все были успешные. Здесь наступил спад. Прежде всего психологический спад. Функционального мы не видим, – сказал тренер мужской сборной России.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Эд снова мажет и не может наладить стабильность
Сколько работать Максимову с ним неизвестно
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