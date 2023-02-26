Юрий Каминский: «Мухамедзянов по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места»

Тренер Юрий Каминский прокомментировал победу на чемпионате России.

Сегодня Мухамедзянов выиграл большой масс-старт в Ижевске.

– Насколько родная трасса помогает Ильназу?

– Конечно, помогает. У него есть недостаток – невысокая вариабельность хода. Поэтому ему очень важно трассу прикатать. Тогда этот недостаток становится плюсом. Он даже знает, наверное, в какую погоду и как использовать разные участки трассы. Конечно, на своей трассе чувствует себя уверенно.

– Это его первая победа. Удивлены такому результату?

– Нет. У него даже один промах лишний. Наверное, немножко начал волноваться. Когда промазал, успокоился и дальше начал работать осознанно. Предполагаю, что так. Он у нас по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места.

– Потенциал для роста большой?

– Да. Ту же самую вариабельность хода можно повысить, силовой компонент, – сказал тренер мужской сборной России.