Юрий Каминский: «Мухамедзянов по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места»
Тренер Юрий Каминский прокомментировал победу Ильназа Мухамедзянова на чемпионате России.
Сегодня Мухамедзянов выиграл большой масс-старт в Ижевске.
– Насколько родная трасса помогает Ильназу?
– Конечно, помогает. У него есть недостаток – невысокая вариабельность хода. Поэтому ему очень важно трассу прикатать. Тогда этот недостаток становится плюсом. Он даже знает, наверное, в какую погоду и как использовать разные участки трассы. Конечно, на своей трассе чувствует себя уверенно.
– Это его первая победа. Удивлены такому результату?
– Нет. У него даже один промах лишний. Наверное, немножко начал волноваться. Когда промазал, успокоился и дальше начал работать осознанно. Предполагаю, что так. Он у нас по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места.
– Потенциал для роста большой?
– Да. Ту же самую вариабельность хода можно повысить, силовой компонент, – сказал тренер мужской сборной России.
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