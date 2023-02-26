Юрий Каминский: «Мухамедзянов по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места»

Теги сборная России чемпионат России Юрий Каминский Ильназ Мухамедзянов Биатлон

Тренер Юрий Каминский прокомментировал победу Ильназа Мухамедзянова на чемпионате России.

Сегодня Мухамедзянов выиграл большой масс-старт в Ижевске.

– Насколько родная трасса помогает Ильназу?

– Конечно, помогает. У него есть недостаток – невысокая вариабельность хода. Поэтому ему очень важно трассу прикатать. Тогда этот недостаток становится плюсом. Он даже знает, наверное, в какую погоду и как использовать разные участки трассы. Конечно, на своей трассе чувствует себя уверенно.

– Это его первая победа. Удивлены такому результату?

– Нет. У него даже один промах лишний. Наверное, немножко начал волноваться. Когда промазал, успокоился и дальше начал работать осознанно. Предполагаю, что так. Он у нас по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места.

– Потенциал для роста большой?

– Да. Ту же самую вариабельность хода можно повысить, силовой компонент, – сказал тренер мужской сборной России.

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3 комментария

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Биатлонная зима
Стрельбу надо улучшать всем
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Klen2005
Ответ тоторо
обьясните дилетанту что такое вариабельность хода?
Под разные условия скольжения, разный снег, используют разную технику передвижения. Толчок, скольжение И так далее
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
обьясните дилетанту что такое вариабельность хода?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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