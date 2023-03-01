Виктор Майгуров: «Есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде кто‑то уже бежал на наших лыжах. Думаю, это вполне реальная история»

Виктор Майгуров оценил перспективы лыж российского производства к Олимпиаде-2026.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) передал в регионы первую партию лыж PROTEAM российского производства.

«СБР закупил 550 пар лыж, направил в наши региональные федерации. На сегодняшний день юниорского уровня уже достигли.

У компании есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде кто‑то уже бежал на наших лыжах. Думаю, это вполне реальная история», – заявил глава СБР.

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