Виктор Майгуров: «Есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде кто‑то уже бежал на наших лыжах. Думаю, это вполне реальная история»

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Виктор Майгуров оценил перспективы лыж российского производства к Олимпиаде-2026.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) передал в регионы первую партию лыж PROTEAM российского производства.

«СБР закупил 550 пар лыж, направил в наши региональные федерации. На сегодняшний день юниорского уровня уже достигли.

У компании есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде кто‑то уже бежал на наших лыжах. Думаю, это вполне реальная история», – заявил глава СБР.

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3 комментария

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Data Architector
КНДР
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Viks
Майгуров: «Есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде кто‑то уже бежал на наших лыжах. --- А нужна цель, чтобы на следующей Олимпиаде хоть кто‑то уже бежал.
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Любезный Коссутий
почему лыжи российского производства, называются PROTEAM 🤷‍♂️ они точно не с Алика, как аналоговнетовые дроны и роботы?
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