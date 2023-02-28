Александр Смирнов: «Мы уже ездили на Олимпиаду под нейтральным флагом. Если не будет никаких подоплек вроде принуждения, отказных писем – то бойкотировать не нужно»

Теги Александр Смирнов сборная России Олимпийская сборная России пары Париж-2024 Олимпиада-2026 Фигурное катание

Александр Смирнов поддержал возможный допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы уже ездили на Олимпиаду под нейтральным флагом, вместо гимна играл Чайковский. Я не вижу глобальной проблемы, что надо идти и бойкотировать. Принимаю сторону спортсменов: ребята готовились, жили подготовкой к Играм – здорово, если у кого-то в жизни будет две Олимпиады.

Для спортсмена топового уровня это главные соревнования в жизни. Я считаю, что если не будет никаких других подоплек вроде «признайте, что вы против каких-либо действий Российской Федерации», принуждения, отказных писем, если останется все как раньше – то бойкотировать не нужно.

А если будет какое-то принуждение, поклон нужно будет сделать в сторону того, что творится сейчас в мире… Партнеров А, партнеров В, партнеров С. Зачем это все показывать? Мы видели этот цирк на чемпионате Европы, полностью согласен с комментариями некоторых болельщиков, слава богу, мы в этом цирке не участвовали.

А так – я обеими руками за то, чтобы наших ребят пустили на соревнования, не только в фигурном катании, все виды выиграют от присутствия наших замечательных атлетов, – заявил двукратный чемпион Европы в парном катании.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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12 комментариев

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Olga.t
Ответ Зарег2
Нет, я не имею ввиду нейтральный статус. Всё равно там команда России, только прикрытая белой простыней. Пусть едут в составе сборной беженцев, где и другие спортсмены, которые не могут выступать от своей страны, типа велогонщиц из Афганистана. А нейтральный статус это типа, мы лишние на этом банкете, но можно мы у дверей постоим, посмотрим (посоревнуемся).?
"Белая простыня" это официальный флаг МОК, признанный всеми странами, в том числе и Россией.
Отказаться от участия в ОИ в нейтральном статусе может любой российский спортсмен, у каждого есть такое право.
Точно также любой спортсмен должен иметь право на выбор и принять решение об участии в нейтральном статусе.
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askarik1992
Только русский флаг и гимн.. Это уже фашизм запрещать все русское... Комментаторы все равно говорят русские спортсмены но флага нет это же идиотизм.. Кому мешает флаг.. Еще гражданство отнимите у спортсменов...
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Зарег2
Ответ Olga.t
нейтральный статус это и есть "не от лица государства".
Нет, я не имею ввиду нейтральный статус. Всё равно там команда России, только прикрытая белой простыней. Пусть едут в составе сборной беженцев, где и другие спортсмены, которые не могут выступать от своей страны, типа велогонщиц из Афганистана.
А нейтральный статус это типа, мы лишние на этом банкете, но можно мы у дверей постоим, посмотрим (посоревнуемся).?
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Olga.t
Ответ Зарег2
А я считаю, что не надо ехать под белым флагом. Так и будем вечно в роли униженных- приниженных? У спортсмена одна карьера, и что? На всё согласны? Без флага, без гимна, без чести, лишь бы пустили. Тогда пусть едут не от лица государства.
нейтральный статус это и есть "не от лица государства".
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Зарег2
А я считаю, что не надо ехать под белым флагом. Так и будем вечно в роли униженных- приниженных? У спортсмена одна карьера, и что? На всё согласны? Без флага, без гимна, без чести, лишь бы пустили. Тогда пусть едут не от лица государства.
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Инесса Тюкалова
Вот это адекватная позиция бывшего спортсмена, который знает каким трудом достаются медали, и сколько времени и здоровья нужно потратить, чтобы достойно выступать на ГС.
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Viks
Смирнов на белый флаг согласен. Прошлый раз государство согласилось с белым флагом, признав свою вину за фальсификацию базы мослабы, а сейчас Смирнов признаёт вину за что?
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Alexander2022
И что творится в мире? У кого что болит, как говорится.
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Алекс Я
Ответ Katerina Sunny
Смирнова никто на ЧЕ и не приглашал, чтобы он радовался, что его там не было.
Сама поняла что написала?
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ВИван
Согласна с Александром Смирновым.
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пильмень недожаренный
Согласна. Спортсмены пашут на износ, становятся топами в мире, а в итоге из за таких ограничений выйгрывают более слабые спортсмены
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Katerina Sunny
Смирнова никто на ЧЕ и не приглашал, чтобы он радовался, что его там не было.
+2
-5
-3
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