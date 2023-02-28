Александр Смирнов: «Мы уже ездили на Олимпиаду под нейтральным флагом. Если не будет никаких подоплек вроде принуждения, отказных писем – то бойкотировать не нужно»

Александр Смирнов поддержал возможный допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы уже ездили на Олимпиаду под нейтральным флагом, вместо гимна играл Чайковский. Я не вижу глобальной проблемы, что надо идти и бойкотировать. Принимаю сторону спортсменов: ребята готовились, жили подготовкой к Играм – здорово, если у кого-то в жизни будет две Олимпиады.

Для спортсмена топового уровня это главные соревнования в жизни. Я считаю, что если не будет никаких других подоплек вроде «признайте, что вы против каких-либо действий Российской Федерации», принуждения, отказных писем, если останется все как раньше – то бойкотировать не нужно.

А если будет какое-то принуждение, поклон нужно будет сделать в сторону того, что творится сейчас в мире… Партнеров А, партнеров В, партнеров С. Зачем это все показывать? Мы видели этот цирк на чемпионате Европы, полностью согласен с комментариями некоторых болельщиков, слава богу, мы в этом цирке не участвовали.

А так – я обеими руками за то, чтобы наших ребят пустили на соревнования, не только в фигурном катании, все виды выиграют от присутствия наших замечательных атлетов, – заявил двукратный чемпион Европы в парном катании.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?