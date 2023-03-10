Рикко Гросс: «Слышал, Логинов плохо себя чувствует. Желаю ему скорейшего выздоровления!»

Теги Рикко Гросс сборная России Александр Логинов Биатлон

Рикко Гросс пожелал здоровья Александру Логинову

Накануне стало известно, что Логинов досрочно завершил сезон из-за проблем со здоровьем. Биатлонист не выступал на соревнованиях с декабря.

«Я слышал, он плохо себя чувствует. Желаю ему скорейшего выздоровления!

Надеюсь, он скоро вернется к соревнованиям. Возможно, и на международные соревнования», – сказал Гросс.

Гросс тренировал мужскую сборную России с 2015 по 2018 годы, сейчас он работает в сборной Словении.

Александр Логинов досрочно завершил сезон. Он не выступал на соревнованиях с декабря

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Уважает Рикко Саню. Здоровья Сане, и ждём в следующем сезоне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Матч где-то уже и Гросса достал) Но вообще спасибо на добром слове.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий