Рикко Гросс: «Слышал, Логинов плохо себя чувствует. Желаю ему скорейшего выздоровления!»

пожелал здоровья .

Накануне стало известно, что Логинов досрочно завершил сезон из-за проблем со здоровьем. Биатлонист не выступал на соревнованиях с декабря.

«Я слышал, он плохо себя чувствует. Желаю ему скорейшего выздоровления!

Надеюсь, он скоро вернется к соревнованиям. Возможно, и на международные соревнования», – сказал Гросс.

Гросс тренировал мужскую сборную России с 2015 по 2018 годы, сейчас он работает в сборной Словении.

Александр Логинов досрочно завершил сезон. Он не выступал на соревнованиях с декабря