Александр Логинов досрочно завершил сезон. Он не выступал на соревнованиях с декабря
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов больше не выступит в текущем сезоне.
Об этом сообщил тренер сборной России Сергей Башкиров.
«К сожалению, в этом сезоне Александр выступать не будет. Есть вопросы по здоровью. Пока их не удалось решить», – сказал Башкиров.
Куда пропал Логинов? Чемпиона мира не видно с декабря, а тренеры уходят от ответов
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Печально. Здоровья Саше.