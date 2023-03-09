Александр Логинов досрочно завершил сезон. Он не выступал на соревнованиях с декабря

Теги сборная России Сергей Башкиров Александр Логинов Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов больше не выступит в текущем сезоне.

Об этом сообщил тренер сборной России Сергей Башкиров.

«К сожалению, в этом сезоне Александр выступать не будет. Есть вопросы по здоровью. Пока их не удалось решить», – сказал Башкиров.

Куда пропал Логинов? Чемпиона мира не видно с декабря, а тренеры уходят от ответов

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11 комментариев

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Аркаимец
Ответ Погладь быка
Либо перебрал с витаминами, либо увидел, что Эдик пытается бороться за желтую майку, отдал все витамины ему.
Ты за какое место погладил быка? Перед тем как наваять эту сенсацию?
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Aleksandr Fomln
Либо меняет гражданство, либо допинг.
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Welshman09
Ответ Погладь быка
Либо перебрал с витаминами, либо увидел, что Эдик пытается бороться за желтую майку, отдал все витамины ему.
Антон Смольский пропустит спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за "болезни":

https://www.sports.ru/biathlon/1114964022-anton-smolskij-propustit-sprint-na-etape-kubka-sodruzhestva-v-tyumeni-.html

Антон понял, что с российcким Йоханнесом Бё (Эдуард Латыпов) ему не тягаться, и решил не позориться!
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Dr. J 24
Можно завершать карьеру
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Мерседес-Бендзь
Спортсмен-загадка.
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fewral
А он его начинал? Хорошенькая работа: ничего не делать за те же деньги.
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forward1988
он вроде его и не начинал
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volga_olga
Только недавно Башкиров утверждал, что проблемы решены.

Печально. Здоровья Саше.
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ОлЬчИк
Впринципе ожидаемо. Саше здоровья конечно, но думаю ключевую роль тут играет отсутствие мотивации
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Погладь быка
Либо перебрал с витаминами, либо увидел, что Эдик пытается бороться за желтую майку, отдал все витамины ему.
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Viks
Кто бы сомневался.
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