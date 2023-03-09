Александр Логинов досрочно завершил сезон. Он не выступал на соревнованиях с декабря

Чемпион мира по биатлону больше не выступит в текущем сезоне.

Об этом сообщил тренер сборной России .

«К сожалению, в этом сезоне Александр выступать не будет. Есть вопросы по здоровью. Пока их не удалось решить», – сказал Башкиров.

Куда пропал Логинов? Чемпиона мира не видно с декабря, а тренеры уходят от ответов