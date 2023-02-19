Тандреволд о трех штрафных кругах в эстафете: «Совсем не весело, когда тебе каждый раз об этом говорят. Это усложняет задачу для будущих стартов»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Ингрид Ланмарк Тандревольд Оберхоф Биатлон

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась об итогах женской эстафеты на чемпионате мира в Оберхофе.

Накануне норвежки заняли шестое место. Тандреволд, выступавшая на втором этапе гонки, после неудачной стрельбы зашла на три штрафных круга.

«Это совсем не весело, когда проходишь через микст-зону после неудачного выступления и кажется, что тебе каждый раз об этом говорят. Это усложняет задачу для будущих стартов», – цитирует Тандреволд Dagbladet.

«Я много проигрываю на стрельбе стоя и, конечно, очень сожалею об этом. Неприятно, что это влияет на партнеров по команде», – приводит слова Тандреволд TV2.

«Всегда неприятно получать штрафные круги в эстафете, но такое случается. И каждый делает все возможное.

Мы бы не обошлись без Ингрид и мы вернемся еще сильнее», – отметила норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн.

2 комментария

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Агасфер Странник
Завалить подряд 3 эстафеты -тебе премию за это дать
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Геннадий Тимченко
В Ижевске надо было выступать на «Кубке памяти заслуженного тренера СССР и России М. В. Ткаченко» и никаких бы штрафных кругов👍
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