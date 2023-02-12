Анфиса Резцова: «Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Надо менять на кого-то помоложе»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о деятельности президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Сегодня Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.
«Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Я говорила, что надо менять на кого-то помоложе, на человека с трезвыми мыслями. Но там политика, кто кого выбирает, но я бы предпочла кого-то помоложе и с другим мнением», – сказала Резцова.
«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену
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