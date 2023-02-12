Анфиса Резцова: «Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Надо менять на кого-то помоложе»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о деятельности президента Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Сегодня Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

«Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Я говорила, что надо менять на кого-то помоложе, на человека с трезвыми мыслями. Но там политика, кто кого выбирает, но я бы предпочла кого-то помоложе и с другим мнением», – сказала Резцова.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену