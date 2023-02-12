Анфиса Резцова: «Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Надо менять на кого-то помоложе»

Теги МОК Анфиса Резцова Томас Бах Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о деятельности президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Сегодня Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. 

«Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек! Я говорила, что надо менять на кого-то помоложе, на человека с трезвыми мыслями. Но там политика, кто кого выбирает, но я бы предпочла кого-то помоложе и с другим мнением», – сказала Резцова.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

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5 комментариев

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Погладь быка
Типа кто-то помоложе будет обходиться России в меньшее количество заносов? Россия уже пыталась в 2020 году поставить того кто будет обходиться в меньшее количество заносов (Бабарико). Не прокатило.
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fewral
Свою кандидатуру предложила?
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Bartez1986
Ответ Gregory Chernishov
Я бы сказал, где надо поменять президентуа на кого-то помоложе...
на Медведева?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Тихонов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gregory Chernishov
Я бы сказал, где надо поменять президентуа на кого-то помоложе...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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