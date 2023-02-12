Анфиса Резцова: «Фуркад понимает, что без россиян нет большой конкуренции. Какая может быть Олимпиада без наших спортсменов?»

Теги МОК Анфиса Резцова Мартен Фуркад Париж-2024 Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о том, что Мартен Фуркад призвал рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам. 

«Фуркад молодец. Есть ли здесь хорошие предпосылки к тому, что нас пустят на соревнования? Голоса одного Фуркада, наверное, мало. Но прислушаются, я полагаю. И Томас Бах, и все остальные в МОК. Надеюсь на это.

Но мне бы хотелось услышать и других спортсменов. Допустим, из Финляндии и Швеции, которые тоже за то, чтобы россиян допустили к международным соревнованиям.

Спасибо Фуркаду, если он от души нам это желает. Он понимает, что без россиян нет большой конкуренции. Какая может быть Олимпиада без наших спортсменов?

Надежда не умирает, поэтому надеемся, что попадем туда. Хотя наши спортсмены очень грустят. Может быть, с подачи Фуркада что‑то да поменяется», – сказала Резцова. 

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
Щас ещё Губерниев после слова "свинья" пойдёт хвалить Фуркада
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
Как они легко меняют мнение, а не ты ли обвиняла Фуркада в допинге? А теперь когда он за наших, то сразу меняет мнение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Да обычная нормальная Олимпиада будет. Такая же как и в Древней Греции без богатырей и добрых молодцев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Регион-36
Да-да, без Кристины Резцовой и Даши Виролайнен, какая может быть конкуренция, они там совсем того ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Голос Губерниева
Одно и то же от одних и тех же по кругу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
В биатлоне - никто и не заметит. Закусывай, Анфиса.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Да, Анфиса, ну вот не с кем больше новозеландцу, Ушкиной, Тачидзаки (обоим) конкурировать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
В Лос Анджелесе, например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий