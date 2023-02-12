Анфиса Резцова: «Фуркад понимает, что без россиян нет большой конкуренции. Какая может быть Олимпиада без наших спортсменов?»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о том, что Мартен Фуркад призвал рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

«Фуркад молодец. Есть ли здесь хорошие предпосылки к тому, что нас пустят на соревнования? Голоса одного Фуркада, наверное, мало. Но прислушаются, я полагаю. И Томас Бах, и все остальные в . Надеюсь на это.

Но мне бы хотелось услышать и других спортсменов. Допустим, из Финляндии и Швеции, которые тоже за то, чтобы россиян допустили к международным соревнованиям.

Спасибо Фуркаду, если он от души нам это желает. Он понимает, что без россиян нет большой конкуренции. Какая может быть Олимпиада без наших спортсменов?

Надежда не умирает, поэтому надеемся, что попадем туда. Хотя наши спортсмены очень грустят. Может быть, с подачи Фуркада что‑то да поменяется», – сказала Резцова.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»