Фийон-Майе о 9-м месте в спринте: «Сейчас не та форма, которая позволила бы бороться за подиум с норвежцами»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал итоги спринта на чемпионата мира в Оберхофе.

Спортсмен занял 9-е место с одним промахом и отставанием в 1 минуту 8 секунд.

«Само собой, я недоволен. Есть разочарование из-за того, что сейчас у меня не та форма в плане лыжного хода, которая позволила бы мне бороться за подиум с норвежцами.

К тому же была моя ошибка на стойке, что сильно расстраивает, ведь перед этим все было идеально», – сказал Фийон-Майе.

«Я стартую в гонке преследования, но расстроен, так как жду от себя большего», – добавил он.

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