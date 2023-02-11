Чемпионат мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале уступил 36 секунд, Тарьей Бо – 39

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.19,1

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 36,5

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,9

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 44,5

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,8

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 56,0

7. Якуб Штвртецки (Чехия) – 56,3

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.00,0

9. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.04,7

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.05,5

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.07,7

12. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.10,2

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 42,2 (3)

2. Симон Эдер (Австрия) – 43,3 (0)

3. Кристиан Гоу – 46,0 (4)

4. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 47,2 (2)

5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 49,3 (1)

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 49,4 (4)...

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,3 (1)...

14. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,9 (0)...

28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,8 (1)

14 комментариев

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кот с дивана
Ответ Ilya Kurepa
так он и того Йосю может обогнать . такого доминирования в биатлоне наверное никогда не было, даже во времена Бьорндалена
по-моему, Фуркад и с двумя промахами в спринте побеждал при точной стрельбе конкурентов. но Йося близок и к этому
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Cube Litening C:68X
Ответ Xell
35км в час со спусков, средняя 30км.
Средняя 30 это неплохо,но на спуске за 60 едут,это точно..Моя средняя летом была 25-26, зимой почему то 22-23..
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Xell
Ответ Cube Litening C:68X
Какая средняя скорость,кто знает? Я сегодня на велике проехал за 20 минут всего лишь 7 километров, правда много подъемов было,так и у них хватает.. Неужели они быстрее велосипеда? 😲
35км в час со спусков, средняя 30км.
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Xell
Перевожу. Из неноргов только Самуэльссон был бы лидером хода))
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starichok77
Ответ Ilya Kurepa
так он и того Йосю может обогнать . такого доминирования в биатлоне наверное никогда не было, даже во времена Бьорндалена
были ещё и времена Фуркада))
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markos marvin
на втором круге Йоханнес был не так уж быстр(для себя),оказалось экономится на третий и он вышел выдающийся(вероятно подобное преимущество на финишном круге было только в лучших гонках Ларса Бергера и Ронни Хафсоса) и это на ЧМ!
+4
-2
+2
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Ilya Kurepa
Ответ starichok77
там другой Иося правит бал)))))))))))))
так он и того Йосю может обогнать . такого доминирования в биатлоне наверное никогда не было, даже во времена Бьорндалена
+3
-3
0
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starichok77
Ответ Ilya Kurepa
Йосе надо переходить в лыжные гонки- он точно пол-сборной Норвегии по лыжам - обгонит.
там другой Иося правит бал)))))))))))))
+3
0
+3
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Cube Litening C:68X
Ответ starichok77
а ведь сегодня туман давал шанс последователям Иоси, но видно не судьба...
Тут не туман нужен,а встречный ветер.. Который дует только на Ёсю..😁
+2
0
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starichok77
а ведь сегодня туман давал шанс последователям Иоси, но видно не судьба...
+3
-2
+1
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Cube Litening C:68X
Какая средняя скорость,кто знает? Я сегодня на велике проехал за 20 минут всего лишь 7 километров, правда много подъемов было,так и у них хватает.. Неужели они быстрее велосипеда? 😲
+2
0
+2
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Ilya Kurepa
Йосе надо переходить в лыжные гонки- он точно пол-сборной Норвегии по лыжам - обгонит.
+3
-4
-1
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Cube Litening C:68X
Чехи Адам и Яков заскочили в десяточку по скорости..😲 однако..
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ОлесяОлеська
Реактивный торпедоносец.) Действительно летает по трассе, дыхалка и раскладка отличная у него.
+5
-3
+2
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