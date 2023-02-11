Чемпионат мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале уступил 36 секунд, Тарьей Бо – 39
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.19,1
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 36,5
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,9
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 44,5
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,8
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 56,0
7. Якуб Штвртецки (Чехия) – 56,3
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.00,0
9. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.04,7
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.05,5
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.07,7
12. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.10,2
Скорострельность
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 42,2 (3)
2. Симон Эдер (Австрия) – 43,3 (0)
3. Кристиан Гоу – 46,0 (4)
4. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 47,2 (2)
5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 49,3 (1)
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 49,4 (4)...
10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,3 (1)...
14. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,9 (0)...
28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,8 (1)
14 комментариев