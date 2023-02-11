Чемпионат мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале уступил 36 секунд, Тарьей Бо – 39

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.19,1

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 36,5

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,9

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 44,5

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,8

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 56,0

7. Якуб Штвртецки (Чехия) – 56,3

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.00,0

9. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.04,7

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.05,5

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.07,7

12. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.10,2

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 42,2 (3)

2. Симон Эдер (Австрия) – 43,3 (0)

3. Кристиан Гоу – 46,0 (4)

4. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 47,2 (2)

5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 49,3 (1)

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 49,4 (4)...

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,3 (1)...

14. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,9 (0)...

28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,8 (1)