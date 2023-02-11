Чемпионат мира по биатлону-2023. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Тарьей Бо – 2-м, Лагрейд – 3-м, Дале – 4-м
12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.21,7 (1)
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,8 (0)
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,9 (1)
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,6 (1)
5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 53,4 (0)
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,7 (1)
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30
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