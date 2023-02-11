Чемпионат мира по биатлону-2023. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Тарьей Бо – 2-м, Лагрейд – 3-м, Дале – 4-м

12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.21,7 (1)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,8 (0)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,9 (1)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,6 (1)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 53,4 (0)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,7 (1)

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

Дата проведения 12 февраля, 17.30

Стартовый лист