Чемпионат мира по биатлону-2023. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Тарьей Бо – 2-м, Лагрейд – 3-м, Дале – 4-м

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Украины Тарьей Бо сборная Чехии сборная Латвии Андрей Расторгуев Йоханнес Кюн Бенедикт Долль гонка преследования Антонин Гигонна Йоханнес Бо Давид Коматц Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Роман Реес Дмитрий Пидручный Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Юстус Штрелов Мартин Понсилуома Якуб Штвртецки Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Оберхоф Биатлон

12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.21,7 (1)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,8 (0)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,9 (1)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 43,6 (1)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 53,4 (0)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,7 (1)

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

Дата проведения
12 февраля, 17.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Тарьей Бо
3  Стурла Хольм Лагрейд
4  Йоханнес Дале
5  Дмитрий Пидручный
6  Ветле Шостад Кристиансен
7  Андрей Расторгуев
8  Йоханнес Кюн
9  Кентен Фийон-Майе
10  Антонин Гигонна
11  Себастьян Самуэльссон
12  Юстус Штрелов
13  Давид Коматц
14  Михал Крчмарж
15  Якуб Штвртецки
16  Фабьен Клод
17  Томмазо Джакомель
18  Мартин Понсилуома
19  Роман Реес
20  Владимир Илиев
21  Антон Дудченко
22  Эндре Стремсхайм
23  Симон Эдер
24  Адам Вацлавик
25  Никлас Хартвег
26  Тимофей Лапшин
27  Пеппе Фемлинг
28  Лукас Хофер
29  Богдан Цымбал
30  Олли Хииденсало
31  Пол Шоммер
32  Георг Мариан Колтеа
33  Ловро Планко
34  Михал Шима
35  Давид Цобель
36  Эмильен Жаклен
37  Себастьян Штальдер
38  Георге Бута
39  Ян Гунька
40  Харальд Леммерер
41  Александр Мухин
42  Витаутас Строля
43  Антон Видмар
44  Артем Прима
45  Йеспер Нелин
46  Кэмпбелл Райт
47  Теро Сеппяля
48  Матия Легович
49  Эрик Перро
50  Патрик Браунхофер
51  Райдо Ранкель
52  Жереми Финелло
53  Элия Дзени
54  Алекс Цисар
55  Бенедикт Долль
56  Тьерри Ланже
57  Павел Магазеев
58  Рене Захна
59  Доминик Унтервегер
60  Томаш Микишка

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ Xell
Рыжий будет сам себя обгонять и свою тень))
может быть габариты, подобные сегодняшним, завтра не пройдут?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
Всё болеем за Пидручного, надеюсь он остановит норвежцев и выиграет как в 2019 году.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
etozhelesha
Все будет зависеть от стрельбы Бё. Сегодня чудом прошли два габарита на стойке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Oleg152762
Не хватает компашки Латыпов-Логинов-Серохвостов! Шухер навели бы быстро! Но как есть...
Нужно понимать что в этом сезоне Рыжий бежит на 90—95%от лучшего сезона Уэба))) И такой уровень в мужском биатлоне кроме него никто показывать не может. А Логинов что, товарищ нестабилен, то ход уходит, то лютые застрелы, Серохвостов без опыта, Латыпов монстр, ход хороший, стреляет быстро, потенциально мировой топ, а бывает у него и как в эстафете на Олимпиаде))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Oleg152762
Не хватает компашки Латыпов-Логинов-Серохвостов! Шухер навели бы быстро! Но как есть...
Они неплохие но все жутко нестабильные, а чтобы побеждать Рыжего нужно быть Фуркадом и на пике прайма и формы. Вот мы видим топового Лагрейда, так даже он ничего сделать не может, а уровень Стурлы сейчас выше чем у Логинова, Латыпова и Серохвостова, все они для Йоханнеса просто массовка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Я не знаю кто там и кого собрался преследовать и за какое место)) Завтра Йося к 1стрельбе придет с форой в 2промаха над Стурлой и по идее способен спокойно выиграть гонку с 3промахами при 0у всех остальных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg152762
Ответ Xell
Кстати один я заметил ошибку в новости? Правильно Чемпионат Норвегии 2023,Гонка Преследования))
Не хватает компашки Латыпов-Логинов-Серохвостов! Шухер навели бы быстро! Но как есть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Че тут думать, 1-5 места за норвежцами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Кстати один я заметил ошибку в новости? Правильно Чемпионат Норвегии 2023,Гонка Преследования))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
А забыл пожелать застрела Самуэльссону. Но с Этой задачей он справится и без меня)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Итак что мы имеем. Завтра Опять будет подиум из норгов, Йоханнес, Лагрейд, Тарьей, где то я это уже видел и не раз)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Рыжий будет сам себя обгонять и свою тень))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ starichok77
Стурла догонит Тария, Дале догонит Стурлу, Кристиансен обгонит Пидручного..., но все решится на рубежах...
И никто не догонит Йоханнеса))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Кентен Фийон-Майе, становится одержимым, когда догоняет. Вообще не удивлюсь, если ворвётся в призы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Подгрушный победит..😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
Стурла догонит Тария, Дале догонит Стурлу, Кристиансен обгонит Пидручного..., но все решится на рубежах...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий