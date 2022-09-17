Алексей Нуждов: «Думаю, до конца сентября Бех получит российское гражданство. Чем можем – помогаем»

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что процесс получения российского гражданства биатлонисткой Екатериной Бех должен завершиться до конца сентября.

Бех с 2018 года выступала за Украину, но этой весной вернулась в Россию.

«Думаю, до конца этого месяца она получит гражданство. Я, что называется, держу руку на пульсе: чем можем, тем помогаем.

Они же постоянно на сборах, нужно же получать и отдавать документы: много технических вещей. Ну слава Богу есть кому поручить», – сказал Нуждов.

Наша биатлонистка, выступавшая за Украину, экстренно вернулась домой. Как ее вывозили и кто от этого пострадал?