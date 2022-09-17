Алексей Нуждов: «Думаю, до конца сентября Бех получит российское гражданство. Чем можем – помогаем»

Теги сборная России жен Алексей Нуждов Екатерина Бех Биатлон

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что процесс получения российского гражданства биатлонисткой Екатериной Бех должен завершиться до конца сентября. 

Бех с 2018 года выступала за Украину, но этой весной вернулась в Россию.

«Думаю, до конца этого месяца она получит гражданство. Я, что называется, держу руку на пульсе: чем можем, тем помогаем.

Они же постоянно на сборах, нужно же получать и отдавать документы: много технических вещей. Ну слава Богу есть кому поручить», – сказал Нуждов. 

Наша биатлонистка, выступавшая за Украину, экстренно вернулась домой. Как ее вывозили и кто от этого пострадал?

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