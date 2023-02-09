Драчев о возможном возвращении Бех в команду Украины: «Пусть думает своей головой, оценивает свои мотивы и решает, как собирается дальше жить»

Экс-президент СБР Владимир Драчев прокомментировал новость о возможном возвращении биатлонистки в сборную Украины.

Ранее об этом сообщил украинский комментатор Андрей Столярчук.

Бех – натурализованная россиянка. Она была исключена из украинской команды в апреле 2022 года и вернулась в Россию, где выступала на внутренних турнирах.

«Оценивать это можно по-разному. Я не знаю, что ей предложил Брынзак. Мне кажется, не стоит вообще обсуждать какие-то переходы и возвращения и устраивать истерики вокруг них.

Мы все время раскручиваем эти темы, а надо заниматься более серьезными делами и развитием спорта у себя в стране. У спортсмена могут быть разные мотивы.

Также мне непонятна шумиха вокруг выступлений иностранных спортсменов. Надо заниматься своими делами, работать и не обсуждать эту ерунду.

Ну пусть Бех думает своей головой, оценивает свои мотивы и решает, как собирается дальше жить», – сказал Драчев.

Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону