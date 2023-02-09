Драчев о возможном возвращении Бех в команду Украины: «Пусть думает своей головой, оценивает свои мотивы и решает, как собирается дальше жить»

Теги сборная России жен сборная Украины жен Владимир Драчев Екатерина Бех Биатлон

Экс-президент СБР Владимир Драчев прокомментировал новость о возможном возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины.

Ранее об этом сообщил украинский комментатор Андрей Столярчук. 

Бех – натурализованная россиянка. Она была исключена из украинской команды в апреле 2022 года и вернулась в Россию, где выступала на внутренних турнирах.

«Оценивать это можно по-разному. Я не знаю, что ей предложил Брынзак. Мне кажется, не стоит вообще обсуждать какие-то переходы и возвращения и устраивать истерики вокруг них.

Мы все время раскручиваем эти темы, а надо заниматься более серьезными делами и развитием спорта у себя в стране. У спортсмена могут быть разные мотивы.

Также мне непонятна шумиха вокруг выступлений иностранных спортсменов. Надо заниматься своими делами, работать и не обсуждать эту ерунду.

Ну пусть Бех думает своей головой, оценивает свои мотивы и решает, как собирается дальше жить», – сказал Драчев. 

Екатерина Бех может вернуться в сборную Украины по биатлону

 

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3 комментария

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encaro_one
Ответ тоторо
зато никому неизвестная Стремоус ушла и нелохо проводит свой второй сезон на км! несколько раз в топ 10 заезжала чего даже Казакевич было не под силу
Всего лишь раз заехала в топ-10 ) Ну и еще раз на Олимпиаде.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ Пенчекряк
Сколько воплей было по поводу Ушкиной. Ушла и ушла. Никто её и не помнит уже.
зато никому неизвестная Стремоус ушла и нелохо проводит свой второй сезон на км! несколько раз в топ 10 заезжала чего даже Казакевич было не под силу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенчекряк
Сколько воплей было по поводу Ушкиной. Ушла и ушла. Никто её и не помнит уже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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