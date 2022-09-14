Выступавшая за Украину Екатерина Бех примет участие в этапе Кубка Содружества в Раубичах

Биатлонистка Екатерина Бех примет участие в этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области .

Россиянка Бех выступала за Украину с 2018 года. Этой весной спортсменка вернулась в Россию.

«Екатерина сейчас находится в Раубичах, где готовится принять участие в этапе Кубка Содружества. Она будет принимать участие в турнире как представительница России, как представительница Федерации Московской области.

Мы, как федерация, официально обратились в СБР, чтобы допустить ее до соревнований, и получили положительный ответ. Она, как спортсменка региональной команды, будет принимать участие в Кубке Содружества», – сказал Нуждов.

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