«Екатерина Бех получает массу хейта. Мы в любой момент готовы оказать поддержку». Вице-президент СБР о переходе биатлонистки из Украины в Россию

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов высказался о переходе биатлонистки Екатерины Бех в российскую сборную.

Бех уже выступала за команду до 2018 года, но после этого представляла Украину. В 2022-м спортсменка решила вернуться в Россию и войти в состав сборной Московской области.

«Катя оформляет гражданство, у нее не было российского паспорта, а прежде чем завершить вопросы с его получением, нужно завершить вопрос с приобретением гражданства.

Безусловно, Екатерина получает массу хейта. Мы в любой момент готовы оказать поддержку. Сейчас она спокойно, уверенно готовится к Кубку Содружества», – сказал глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Наша биатлонистка, выступавшая за Украину, экстренно вернулась домой. Как ее вывозили и кто от этого пострадал?

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