Самуэльссон об отстранении россиян: «Не думаю, что это дискриминация. Если вы нарушаете правила, должны быть последствия»

Олимпийский чемпион по биатлону заявил, что не считает дискриминацией отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее эксперты ООН по правам человека поддержали шаги Международного олимпийского комитета (МОК), направленные на допуск российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе, заявив о недопустимости дискриминации по национальному признаку.

«Я думаю, что эти дебаты немного искажены. Было много дискуссий о том, является ли это (отстранение россиян) дискриминацией или нет. Я не думаю, что это дискриминация.

Олимпийское перемирие подразумевает отсутствие конфликтов во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Это правила, с которыми все согласились. Если вы их нарушаете, должны быть последствия.

То, что действия против правил имеют последствия, не значит, что это дискриминация. Я вообще не считаю это аргументом», – сказал Самуэльссон.

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