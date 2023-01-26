«Решение МОК не соответствует нашей позиции. С нашими взглядами мы в меньшинстве». Представитель НОК Финляндии о допуске россиян

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Таина Сусилуото высказалась о возможном допуске россиян и белорусов к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Решение МОК не соответствует нашей позиции, но я ожидала чего-то подобного. Знала, что с нашими взглядами мы находимся в меньшинстве.

Предполагается, что будут предприняты какие-то шаги для прояснения условий возвращения российских и белорусских спортсменов в международный спорт.

Хорошо, что санкции не отменены», – заявила Сусилуото.

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