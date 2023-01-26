«Решение МОК не соответствует нашей позиции. С нашими взглядами мы в меньшинстве». Представитель НОК Финляндии о допуске россиян
Исполнительный директор Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Таина Сусилуото высказалась о возможном допуске россиян и белорусов к международным стартам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.
«Решение МОК не соответствует нашей позиции, но я ожидала чего-то подобного. Знала, что с нашими взглядами мы находимся в меньшинстве.
Предполагается, что будут предприняты какие-то шаги для прояснения условий возвращения российских и белорусских спортсменов в международный спорт.
Хорошо, что санкции не отменены», – заявила Сусилуото.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
НОК Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши и еще пяти стран не поддержали допуск России к генассамблее олимпийских комитетов
мок - это не нхл и не атр, которые сами зарабатывают. мок - это кормушка для бахов и иже с ними, кормящихся с руки еврейских да американьских штатов