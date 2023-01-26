«Решение МОК не соответствует нашей позиции. С нашими взглядами мы в меньшинстве». Представитель НОК Финляндии о допуске россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Финляндии Биатлон

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Таина Сусилуото высказалась о возможном допуске россиян и белорусов к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вопрос о допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Решение МОК не соответствует нашей позиции, но я ожидала чего-то подобного. Знала, что с нашими взглядами мы находимся в меньшинстве.

Предполагается, что будут предприняты какие-то шаги для прояснения условий возвращения российских и белорусских спортсменов в международный спорт.

Хорошо, что санкции не отменены», – заявила Сусилуото.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

НОК Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши и еще пяти стран не поддержали допуск России к генассамблее олимпийских комитетов

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40 комментариев

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Наглая Кайса
Удивительно, если бы они были за 😂 Постоянно получали от русских пинка под зад
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Олег Ремизов
Женщина с крайне низкой социальной ответственностью
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Almost Grey
чУхны то чего так переживают?)
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evgeeni
Украина может бойкотировать Олимпийские игры в Париже...Новость...А в 24 году, какое будет название у этого государства?
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Misha Lepekhov
Ну и отСуси луото
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Alexander2022
Ответ evgeeni
А надо было подождать, чтобы напали? На исторических ошибках Россия уже поучилась. А вот Европа уроки уже позабыла...ну ни че...напомним
Кто напал бы? Только если белая горячка на ваши головы. И что напомните? Только если то, что даже выйдя победителем той страшной войны, отстали на десятилетия от проигравших в развитии
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evgeeni
Ответ Alexander2022
Кто нападал на Россию? Раз история повторяется? Так что сам ...
А надо было подождать, чтобы напали? На исторических ошибках Россия уже поучилась. А вот Европа уроки уже позабыла...ну ни че...напомним
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Alexander2022
Ответ evgeeni
А за кого воевали финны, да и почти вся европа во вторую мировую? За фашистов...и сейчас история повторяется..так что утухни
Кто нападал на Россию? Раз история повторяется? Так что сам ...
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Рафаэль Хименез
Ответ evgeeni
Че за ...нида здесь минусует?
Я полагаю тот который сидит на бутылке, причём в прямом смысле этого слова
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evgeeni
Ответ Alexander2022
Называть всех подряд фашистами и потом удивляться, что вас терпеть не могут? Величие страны определяется высоким уровнем социальной сферы, системы здравоохранения и т д, а не лозунгами чиновников (чьи дети сидят в странах с "фашистскими" взглядами), которые вы разносите и гордитесь
А за кого воевали финны, да и почти вся европа во вторую мировую? За фашистов...и сейчас история повторяется..так что утухни
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Игорь Сарапкин
На фиг эти нацисты и пИдАрасы
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evgeeni
Ответ Валерий З.
НОК Окраины пригрозил бойкотировать ОИ, если на них допустят россиян и белорусов.
Че за ...нида здесь минусует?
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evgeeni
Бесполезно что то доказывать хоть НОКу, хоть МОКу...Они на своей волне...
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кракадил
Ответ evgeeni
Не везде поспевают...Ха-ха..
)) через пару недель выступят
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Alexander2022
Ответ Defender64
С вашими финскими фашистскими взглядами.
Называть всех подряд фашистами и потом удивляться, что вас терпеть не могут? Величие страны определяется высоким уровнем социальной сферы, системы здравоохранения и т д, а не лозунгами чиновников (чьи дети сидят в странах с "фашистскими" взглядами), которые вы разносите и гордитесь
+5
-6
-1
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evgeeni
Ответ кракадил
Ждём выступления прибалтов. Удивлён, что не они первые затяфкали
Не везде поспевают...Ха-ха..
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Anatiana
Ответ ecopromo
«Решение МОК не соответствует нашей позиции, но я ожидала чего-то подобного. Знала, что с нашими взглядами мы находимся в меньшинстве. - вы не в меньшинстве, а в позиции под янки. Ничего не решаете, ни на что не влияете
Это называется "колония"
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Anatiana
Пусть-пусть высказываются. Пусть наши спортсмены видят, что их ждёт в той олимпийской семье.
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Ковид 07.10.52
Надо же так новость сделать...я не понял, они против, что допустить вообще или против, что МОК не допускает с флагом и гимном...
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кракадил
Ждём выступления прибалтов. Удивлён, что не они первые затяфкали
+5
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IrbIS
Ответ Defender64
С вашими финскими фашистскими взглядами.
узбагойся, рюсса
+4
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Viks
Ответ lnm1956@ya.ru
да не пустят ни при каких условиях мок - это не нхл и не атр, которые сами зарабатывают. мок - это кормушка для бахов и иже с ними, кормящихся с руки еврейских да американьских штатов
Чудо, МОК сам зарабатывает многие миллиарды на продаже прав на телетрансляции и перечислят многие миллионы НОКам стран.
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lnm1956@ya.ru
да не пустят ни при каких условиях
мок - это не нхл и не атр, которые сами зарабатывают. мок - это кормушка для бахов и иже с ними, кормящихся с руки еврейских да американьских штатов
+5
-2
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Orange carrot
Ответ Валерий З.
НОК Окраины пригрозил бойкотировать ОИ, если на них допустят россиян и белорусов.
Ну все, теперь все трансляции наверное просядут😀от такого бойкота
+7
-3
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ecopromo
«Решение МОК не соответствует нашей позиции, но я ожидала чего-то подобного. Знала, что с нашими взглядами мы находимся в меньшинстве. - вы не в меньшинстве, а в позиции под янки. Ничего не решаете, ни на что не влияете
+11
-3
+8
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