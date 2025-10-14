Роднина о словах Фуркада про россиян: «Видимо, он прозрел, раз так заговорил. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на наш допуск»
Роднина отреагировала на слова Мартена Фуркада о российских спортсменах.
Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону заявил: «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, для меня это было бы полной катастрофой».
«Видимо, Фуркад прозрел, раз так заговорил. Молодец! Заявление-то справедливое, другой вопрос, что ему потребовались годы, чтобы правильно оценить ситуацию.
Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на допуск россиян. Такие решения принимают международные федерации, представители стран, а не спортсмены. Да, Фуркад – титулованный биатлонист, человек с именем, но не более того. Не ему возвращать наших спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
