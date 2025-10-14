  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Роднина о словах Фуркада про россиян: «Видимо, он прозрел, раз так заговорил. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на наш допуск»
4

Роднина о словах Фуркада про россиян: «Видимо, он прозрел, раз так заговорил. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на наш допуск»

Роднина отреагировала на слова Мартена Фуркада о российских спортсменах.

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону заявил: «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, для меня это было бы полной катастрофой». 

«Видимо, Фуркад прозрел, раз так заговорил. Молодец! Заявление-то справедливое, другой вопрос, что ему потребовались годы, чтобы правильно оценить ситуацию.

Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на допуск россиян. Такие решения принимают международные федерации, представители стран, а не спортсмены. Да, Фуркад – титулованный биатлонист, человек с именем, но не более того. Не ему возвращать наших спортсменов», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
отстранение и возвращение России
logoИрина Роднина
logoМартен Фуркад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
«Жалко, нашего гимна не будет. Но я спою». Шоу российской гонщицы на ЧМ
36вчера, 20:20
Павел Колобков: «Мне нравится, что Фуркад поддерживает российских спортсменов. Но я не понимаю, почему надо связывать спорт и политику»
1вчера, 14:12
Дмитрий Васильев: «Даже несмотря на авторитет Фуркада, есть более влиятельные люди, которые определяют политику мирового спорта и отношение к России»
вчера, 13:24
Главные новости
Чемпион Европы Феликс Ляйтнер завершил карьеру
3вчера, 17:51
Два ультрас «Лацио» арестованы за попытку незаконного получения контрактов при подготовке к Олимпиаде-2026
14вчера, 14:14
Павел Колобков: «Мне нравится, что Фуркад поддерживает российских спортсменов. Но я не понимаю, почему надо связывать спорт и политику»
1вчера, 14:12
Дмитрий Васильев: «Даже несмотря на авторитет Фуркада, есть более влиятельные люди, которые определяют политику мирового спорта и отношение к России»
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Фуркада начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях. Украинцы наверняка наймут кого-то, кто будет писать ему гадости»
1вчера, 12:57
Александр Тихонов: «К Мартену Фуркаду я всегда относился с большим уважением. Он оставил крайне приятное впечатление в отличие от скандинавов»
4вчера, 12:16
Каминский о Латыпове: «Иногда взаимодействие происходит в жесткой форме, но Эдик не обижается. Он понимает, что это все приведет к улучшению результатов»
1вчера, 11:38
Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»
1вчера, 11:23
Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»
53вчера, 11:17
Лыжники и биатлонисты начнут тренировки на снежной трассе в Хантах 20 октября
вчера, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29