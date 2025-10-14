Генеральный секретарь Союза биатлона Норвегии Мортен Дьюпвик покинул свой пост

Генеральный секретарь Союза биатлона Норвегии Мортен Дьюпвик покинул пост.

Дьюпвик работал в организации с 2019 года.

«Пять лет в биатлонном сообществе были очень плодотворными: увлекательные проекты развития, яркие спортивные события и, что немаловажно, множество хороших коллег и партнеров.

Я благодарен за предоставленную мне возможность возглавлять Союз и продолжу с гордостью следить за биатлоном со стороны», – рассказал Дьюпвик.

Эмили Нордскар будет исполнять обязанности генерального секретаря до тех пор, пока не будет найдена замена.