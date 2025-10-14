0

Генеральный секретарь Союза биатлона Норвегии Мортен Дьюпвик покинул свой пост

Генеральный секретарь Союза биатлона Норвегии Мортен Дьюпвик покинул пост.

Дьюпвик работал в организации с 2019 года.

«Пять лет в биатлонном сообществе были очень плодотворными: увлекательные проекты развития, яркие спортивные события и, что немаловажно, множество хороших коллег и партнеров.

Я благодарен за предоставленную мне возможность возглавлять Союз и продолжу с гордостью следить за биатлоном со стороны», – рассказал Дьюпвик.

Эмили Нордскар будет исполнять обязанности генерального секретаря до тех пор, пока не будет найдена замена.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
Мортен Дьюпвик
Союз биатлонистов Норвегии
Эмили Нордскар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
В Норвежской ассоциации биатлона рассмотрят возможность сотрудничества с Йоханнесом Бо после завершения его карьеры
1220 января, 08:47
Дмитрий Васильев: «Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду»
6018 января, 09:34
Открытие биатлонного сезона-2025/26 перенесено из Шушена в Гейло. Впервые с 2013 года старт сезона пройдет в другом месте
114 января, 15:59
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Проблема СБР в жадности и неумении руководить. Им нужно распрощаться с дураками и привлечь умных людей»
7сегодня, 15:33
Пак о словах Губерниева про проблемы СБР с деньгами: «График и условия помощи регионам был и есть, призовой фонд также соблюдается»
сегодня, 14:45
Дмитрий Губерниев: «Узнал, что у моих друзей из СБР кончились деньги. Регионы биатлонные ничего не получили за прошлый сезон»
сегодня, 14:10
Роднина о словах Фуркада про россиян: «Видимо, он прозрел, раз так заговорил. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на наш допуск»
3сегодня, 09:44
Чемпион Европы Феликс Ляйтнер завершил карьеру
3вчера, 17:51
Два ультрас «Лацио» арестованы за попытку незаконного получения контрактов при подготовке к Олимпиаде-2026
14вчера, 14:14
Павел Колобков: «Мне нравится, что Фуркад поддерживает российских спортсменов. Но я не понимаю, почему надо связывать спорт и политику»
1вчера, 14:12
Дмитрий Васильев: «Даже несмотря на авторитет Фуркада, есть более влиятельные люди, которые определяют политику мирового спорта и отношение к России»
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Фуркада начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях. Украинцы наверняка наймут кого-то, кто будет писать ему гадости»
2вчера, 12:57
Александр Тихонов: «К Мартену Фуркаду я всегда относился с большим уважением. Он оставил крайне приятное впечатление в отличие от скандинавов»
4вчера, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29