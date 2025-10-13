Чемпион Европы Феликс Ляйтнер завершил карьеру
Австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер завершил карьеру в 28 лет.
«Было много прекрасных дней, во время которых я разделял переживания с самыми близкими людьми и праздновал успех вместе с ними.
Смех, слезы, восхищение и удовлетворение – так я прожил последние 16 лет в биатлоне, и именно такими будут мои воспоминания о нем.
Спасибо всем, кто меня поддерживал», – написал спортсмен в соцсети.
Ляйтнер – чемпион Европы 2018 года, серебряный призер этапа Кубка мира (2021), трехкратный чемпион мира среди юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Феликса Ляйтнера
