Чемпион Европы Феликс Ляйтнер завершил карьеру

Австрийский биатлонист Феликс Ляйтнер завершил карьеру в 28 лет.

«Было много прекрасных дней, во время которых я разделял переживания с самыми близкими людьми и праздновал успех вместе с ними.

Смех, слезы, восхищение и удовлетворение – так я прожил последние 16 лет в биатлоне, и именно такими будут мои воспоминания о нем.

Спасибо всем, кто меня поддерживал», – написал спортсмен в соцсети.

Ляйтнер – чемпион Европы 2018 года, серебряный призер этапа Кубка мира (2021), трехкратный чемпион мира среди юниоров.