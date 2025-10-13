  • Спортс
  Два ультрас «Лацио» арестованы за попытку незаконного получения контрактов при подготовке к Олимпиаде-2026
5

Два ультрас «Лацио» арестованы за попытку незаконного получения контрактов при подготовке к Олимпиаде-2026

Ультрас «Лацио» арестованы за попытку получения контрактов перед ОИ-2026.

Два брата из итальянской футбольной группы ультрас «Ирридучибили» из «Лацио» были арестованы и обвинены в попытке незаконного получения контрактов на выполнение общественных работ для зимних Олимпийских-2026 в Милане.

Обвиняемые пытались получить прибыль от Олимпийских игр, установив контроль в стиле мафии над наркоторговлей и ночной жизнью на альпийском курорте Кортина, который совместно с Миланом примет зимние Игры-2026.

Арестованных обвиняют в том, что они выдавали себя за высокопоставленных членов римского преступного мира, хвастаясь своей дружбой с покойным лидером «Ирридучибили» Фабрицио Писцителли, застреленным в римском парке в 2019 году.

Братья терроризировали конкурентов по бизнесу в Кортине. Например затащили в лес одного организатора ночных мероприятий, избили его и держали под дулом пистолета. Мужчину, который был должен им деньги за наркотики, заперли в багажнике автомобиля и угрожали смертью, а также избили двух «нелегальных» наркоторговцев.

В 2022 году пара обратилась к члену городского правительства Кортины с предложением поддержки на выборах, которое политик отклонил. Позже, по словам прокуратуры, они с угрозами требовали, чтобы им достались олимпийские контракты.

Братья, один из которых был заключен под стражу до суда, а другой находится под домашним арестом, обвиняются в вымогательстве, усугубленном мафиозными методами. Еще пятерым подозреваемым предъявлены те же обвинения, но они пока не были арестованы.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Al Jazeera
logoЛацио
logoОлимпиада-2026
происшествия
logoсерия А Италия
болельщики
