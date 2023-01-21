Латыпов о чистой стрельбе на последней стойке: «Всю волю собрал и показал, что могу стрелять хорошо»

Российский биатлонист прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Отличные эмоции, слава богу – получилось сделать все, что хотел. Немножко дал лишнего на стрельбе стоя, где два промаха было. Но на последней стойке собрался. Всю волю собрал и показал, что могу стрелять хорошо.

Все отлично было в плане погоды и ветра. Я немножко аккуратничал. Отмечал, что к последнему выстрелу сильная пульсация идет. Хотел замереть и в итоге чуть-чуть габариты не прошли. Это и помешало точно стрелять.

Сегодня очень тяжелая трасса. Первый подъем – это что-то с чем-то. Там невозможно было катить, по колено снега. Думаю, там все ребята намучались. Но остальная трасса была хорошая, нормальная.

Видел, что (Халили) играет в тактическую какую-то свою игру. Я понял, что нет смысла ввязываться в нее, если я могу вести свою», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».