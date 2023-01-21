Латыпов о чистой стрельбе на последней стойке: «Всю волю собрал и показал, что могу стрелять хорошо»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Карим Халили Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Отличные эмоции, слава богу – получилось сделать все, что хотел. Немножко дал лишнего на стрельбе стоя, где два промаха было. Но на последней стойке собрался. Всю волю собрал и показал, что могу стрелять хорошо.

Все отлично было в плане погоды и ветра. Я немножко аккуратничал. Отмечал, что к последнему выстрелу сильная пульсация идет. Хотел замереть и в итоге чуть-чуть габариты не прошли. Это и помешало точно стрелять.

Сегодня очень тяжелая трасса. Первый подъем – это что-то с чем-то. Там невозможно было катить, по колено снега. Думаю, там все ребята намучались. Но остальная трасса была хорошая, нормальная.

Видел, что Карим (Халили) играет в тактическую какую-то свою игру. Я понял, что нет смысла ввязываться в нее, если я могу вести свою», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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re#mn
Эдик молодец, порвал всех как тузик грелку и двух друзей перепиариных , могешь значит когда настроен и зол, опасайся Поварницина )) ..завтра
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<vella>
надо было собрать всю волю в кулак в приснопамятной пекинской эстафете, а здесь то чего...
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Пользователь заблокирован
А на первой стойке что собрал? Воробьев?
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