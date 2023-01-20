Поварницын о Раубичах: «На этой трассе не могу реализовать себя на полную мощность. Тяжелый и рыхлый снег мне не очень подходит»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место).

«Мне удалось отдохнуть после Рыбинска. Сейчас чувствую, что силы у меня есть, но реализация их страдает. Я еще вчера отмечал, что на этой трассе не могу реализовать себя на полную мощность. Думаю, что это выливается не в тот результат, который я хотел бы видеть. Тяжелый и рыхлый снег мне не очень подходит.

Ветер сегодня не мешал. На лежке я ошибся первым выстрелам по непонятной причине, поэтому стойку пришлось работать аккуратнее, чтобы не допустить больше промахов. Стрелял я дольше, чем привычно.

Конечно, я готов побороться в Чайковском, хотя пока не хочу говорить про желтую майку лидера Кубка России. Хочу не только обойти (Халили), но и навязать конкуренцию и остальным ребятам.

Слава богу, в этом сезоне все идет ровно без болезней. Я стараюсь беречься, постоянно обрабатываю руки и стараюсь носить маску. Надеюсь, все пройдет хорошо», – сказал Поварницын.