PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Лазовский стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Латыпов – 3-м, Томшин – 4-м, Поварницын – 5-м, Халили – 7-м, Бабиков – 8-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Михаил Первушин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Кубок Содружества Павел Белько Биатлон

21 января на четвертом этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужская гонка преследования. 

PARI Кубок Содружества

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ.

Старт-лист

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

2. Даниил Серохвостов (Россия) – 0,02

3. Эдуард Латыпов (Россия) – 0,15

4. Василий Томшин (Россия) – 0,28

5. Александр Поварницын (Россия) – 0,28

6. Антон Смольский (Беларусь) – 0,32

7. Карим Халили (Россия) – 0,35

8. Антон Бабиков (Россия) – 0,48

9. Максим Воробей (Беларусь) – 0,51

10. Павел Белько (Беларусь) – 0,57...

12. Михаил Бурундуков (Россия) – 1,08...

14. Кирилл Бажин (Россия) – 1,18...

16. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1,22

17. Евгений Емерхонов (Россия) – 1,22

19. Петр Пащенко (Россия) – 1,29...

25. Евгений Гараничев (Россия) – 1,55...

34. Михаил Первушин (Россия) – 2,37

1 комментарий

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BeyPyrom
Если Бабиков сделает ноль, то, пожалуй, он главный претендент.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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