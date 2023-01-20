PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Лазовский стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Латыпов – 3-м, Томшин – 4-м, Поварницын – 5-м, Халили – 7-м, Бабиков – 8-м
21 января на четвертом этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужская гонка преследования.
PARI Кубок Содружества
4-й этап
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ.
Старт-лист
1. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
2. Даниил Серохвостов (Россия) – 0,02
3. Эдуард Латыпов (Россия) – 0,15
4. Василий Томшин (Россия) – 0,28
5. Александр Поварницын (Россия) – 0,28
6. Антон Смольский (Беларусь) – 0,32
7. Карим Халили (Россия) – 0,35
8. Антон Бабиков (Россия) – 0,48
9. Максим Воробей (Беларусь) – 0,51
10. Павел Белько (Беларусь) – 0,57...
12. Михаил Бурундуков (Россия) – 1,08...
14. Кирилл Бажин (Россия) – 1,18...
16. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1,22
17. Евгений Емерхонов (Россия) – 1,22
19. Петр Пащенко (Россия) – 1,29...
25. Евгений Гараничев (Россия) – 1,55...
34. Михаил Первушин (Россия) – 2,37
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