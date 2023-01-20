PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Лазовский стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Латыпов – 3-м, Томшин – 4-м, Поварницын – 5-м, Халили – 7-м, Бабиков – 8-м

21 января на четвертом этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ.

Старт-лист

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

2. (Россия) – 0,02

3. (Россия) – 0,15

4. Василий Томшин (Россия) – 0,28

5. Александр Поварницын (Россия) – 0,28

6. Антон Смольский (Беларусь) – 0,32

7. (Россия) – 0,35

8. (Россия) – 0,48

9. Максим Воробей (Беларусь) – 0,51

10. Павел Белько (Беларусь) – 0,57...

12. Михаил Бурундуков (Россия) – 1,08...

14. Кирилл Бажин (Россия) – 1,18...

16. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1,22

17. Евгений Емерхонов (Россия) – 1,22

19. Петр Пащенко (Россия) – 1,29...

25. (Россия) – 1,55...

34. Михаил Первушин (Россия) – 2,37