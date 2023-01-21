Кристина Резцова о том, вернется ли в биатлон: «Все зависит от процесса восстановления после родов. Но сейчас торопиться некуда»

Российская биатлонистка ответила на вопрос о сроках возвращения в биатлон.

Спортсменка пропускает текущий сезон из-за беременности.

«Дело даже не в политике, все зависит от здоровья – от процесса восстановления после родов. Но сейчас торопиться особо некуда: если в прошлый раз [перед Олимпиадой в Пекине] ситуация была пан или пропал, то сейчас возвращение будет более постепенным.

Посмотрим, может, все пройдет и еще быстрее, но торопиться я не планирую, тем более что сейчас я должна родить попозже. Возможно, вернусь к летнему чемпионату России, а может, только к зимним стартам. Я уже скучаю по биатлону и искренне надеюсь, что в следующем сезоне вернусь.

Не сказала бы, что я сейчас отдыхаю, продолжаю тренироваться. Приняла участие в официальных сборах, только 15 числа отвела оружие в Ханты-Мансийске, так что пока только стрелять прекратила – пока здоровье позволяет, на лыжах кататься прекращать не собираюсь», – сказала Резцова.