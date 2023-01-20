Михаил Шашилов: «Идеально люди готовятся всю жизнь к Олимпиаде, но возникают проблемы с отборами, здоровье и прочее»

Тренер женской сборной России по биатлону высказался о борьбе за попадание на Олимпиаду и пропуске сезона и из-за беременности.

«Идеально люди готовятся всю жизнь к . По факту так и получается. Но в расписании возникают проблемы с отборами, здоровье и прочее.

Очень рад за Нигматуллину и Резцову. Большой подвиг стать матерью. Мы беседовали с Кристиной по этому поводу. Очень здорово, что именно сейчас, что так получилось», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».