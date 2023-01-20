Михаил Шашилов: «Идеально люди готовятся всю жизнь к Олимпиаде, но возникают проблемы с отборами, здоровье и прочее»
Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о борьбе за попадание на Олимпиаду и пропуске сезона Ульяной Нигматуллиной и Кристиной Резцовой из-за беременности.
«Идеально люди готовятся всю жизнь к Олимпиаде. По факту так и получается. Но в расписании возникают проблемы с отборами, здоровье и прочее.
Очень рад за Нигматуллину и Резцову. Большой подвиг стать матерью. Мы беседовали с Кристиной по этому поводу. Очень здорово, что именно сейчас, что так получилось», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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