«Это я вчера на бал олимпийцев ходила такая красивая». Кристина Резцова показала фото в платье

Российская биатлонистка Кристина Резцова посетила бал олимпийских призеров Токио-2020 и Пекина-2022

«Это я вчера на бал олимпийцев ходила такая красивая, вечер был местами до мурашек, а выгляжу я так классно благодаря моей [сестре] Василисе Резцовой, которая даже из Дубая умудряется делать из меня конфетку.

Онлайн-курсы по мейку и укладке удались, так сказать», – написала биатлонистка в инстаграме.

На Играх-2022 в Пекине Резцова взяла бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской.

Фото: instagram.com/kristinareztsova