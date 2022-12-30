Светлана Ишмуратова: «Лучшая биатлонистка года – Кристина Резцова. Она, безусловно, лидер нашей женской сборной»

Двукратная олимпийская чемпионка назвала лучших российских биатлонистов 2022 года.

«Лучшая биатлонистка нынешнего года у нас это, конечно же, . Она, безусловно, лидер нашей женской сборной.

Биатлонист года в России? Думаю, . На Олимпиаде в Пекине – бронза в эстафете в составе мужской сборной, два четвертых места в личных стартах – в индивидуальной гонке и спринте. Словом, стабильность.

Также можно отметить », – сказала Ишмуратова.