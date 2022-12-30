Светлана Ишмуратова: «Лучшая биатлонистка года – Кристина Резцова. Она, безусловно, лидер нашей женской сборной»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен Олимпиада-2022 Антон Бабиков Максим Цветков Кристина Резцова Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова назвала лучших российских биатлонистов 2022 года.

«Лучшая биатлонистка нынешнего года у нас это, конечно же, Кристина Резцова. Она, безусловно, лидер нашей женской сборной.

Биатлонист года в России? Думаю, Максим Цветков. На Олимпиаде в Пекине – бронза в эстафете в составе мужской сборной, два четвертых места в личных стартах – в индивидуальной гонке и спринте. Словом, стабильность.

Также можно отметить Антона Бабикова», – сказала Ишмуратова.

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2 комментария

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Бартоломью Робертс
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Всегда верил в Кристину и поддерживал её. Здоровья деткам и самой Крис, надеюсь в следующем сезоне снова увидеть её искромётный биатлон.
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Truthishere
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Российского да. Среди принимающих участие в российских соревнованиях - без сомнения Динара Алимбекова. На мировом уровне - без сомнения Динара Алимбекова.
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