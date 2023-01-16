Дарья Домрачева: «Сейчас мы с Бьорндаленом живем в Монако. Посвящаю время дочери и своему дополнительному образованию»

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален Биатлон

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что они с Уле Эйнаром Бьорндаленом и дочерью Ксенией живут в Монако.

– Слухи утверждают, что сейчас вы в Монако. Как давно?

– На данный момент мы в Норвегии, все-таки новогодние праздники приятнее проводить в зиме. А проживаем в Монако.

После возвращения из Китая провели лето в Минске, с сентября перебрались в княжество, где находимся большую часть времени.

– И наверняка поддерживаете форму. Где там тренироваться вообще, на этом густонаселенном пятачке?

– У нас сегодня нет необходимости проводить те тренировки, которые нужны профессиональным спортсменам.

Чаще всего в ежедневную нагрузку входит часовой кросс, некоторые силовые упражнения, растяжка, – то, что позволяет поддерживать форму. Это не длительная развивающая работа.

Иногда выбираемся на велотренировки, в окрестностях множество направлений для такой активности. Да и бегать в Монако есть где. Это побережье или ближайшие горы с холмами, можно выбрать интересные маршруты с красивыми видами.

Ближайшая лыжная трасса находится в двух часах езды, туда мы еще не выбирались, но планируем.

– Каков ваш статус в плане работы?

– Сейчас посвящаю время дочери и своему дополнительному образованию. Есть несколько идей и задумок, но пока рано о них говорить, – сказала Домрачева. 

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако

8 комментариев

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тоторо
Ответ <vella>
может изначально не видели ее в проф.спорте? а было бы интересно при такой генетике
именно) с такими то родителями)
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ тоторо
да странный выбор конечно места а плане развития ребенка в спорте. понятно что они туда из за налогов перебрались, но это значит что ребенок мимо проф. спорта(
может изначально не видели ее в проф.спорте?
а было бы интересно при такой генетике
+1
0
+1
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тоторо
Ответ <vella>
с трудом представляю себе лыжника/биатлониста из Монако)... если только горнолыжника
да странный выбор конечно места а плане развития ребенка в спорте. понятно что они туда из за налогов перебрались, но это значит что ребенок мимо проф. спорта(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ тоторо
ну судя по всему не лыжным раз ближайшая база в 2х часах езды
с трудом представляю себе лыжника/биатлониста из Монако)... если только горнолыжника
0
0
0
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тоторо
Ответ <vella>
красиво жить не запретишь) рада, что у Даши все хорошо здоровья и счастье семье Ксюше 6 лет, интересно, она уже занимается спортом, и если занимается, то каким?
ну судя по всему не лыжным раз ближайшая база в 2х часах езды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ Sergey Parashchenko
Как дела у брата?
может вы спросите у самого брата? наверняка он есть в соц.сетях....
+1
0
+1
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<vella>
красиво жить не запретишь)
рада, что у Даши все хорошо
здоровья и счастье семье
Ксюше 6 лет, интересно, она уже занимается спортом, и если занимается, то каким?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Parashchenko
Как дела у брата?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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