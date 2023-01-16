Дарья Домрачева: «Сейчас мы с Бьорндаленом живем в Монако. Посвящаю время дочери и своему дополнительному образованию»

Четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что они с и дочерью Ксенией живут в Монако.

– Слухи утверждают, что сейчас вы в Монако. Как давно?

– На данный момент мы в Норвегии, все-таки новогодние праздники приятнее проводить в зиме. А проживаем в Монако.

После возвращения из Китая провели лето в Минске, с сентября перебрались в княжество, где находимся большую часть времени.

– И наверняка поддерживаете форму. Где там тренироваться вообще, на этом густонаселенном пятачке?

– У нас сегодня нет необходимости проводить те тренировки, которые нужны профессиональным спортсменам.

Чаще всего в ежедневную нагрузку входит часовой кросс, некоторые силовые упражнения, растяжка, – то, что позволяет поддерживать форму. Это не длительная развивающая работа.

Иногда выбираемся на велотренировки, в окрестностях множество направлений для такой активности. Да и бегать в Монако есть где. Это побережье или ближайшие горы с холмами, можно выбрать интересные маршруты с красивыми видами.

Ближайшая лыжная трасса находится в двух часах езды, туда мы еще не выбирались, но планируем.

– Каков ваш статус в плане работы?

– Сейчас посвящаю время дочери и своему дополнительному образованию. Есть несколько идей и задумок, но пока рано о них говорить, – сказала Домрачева.

А куда пропали Домрачева и Бьорндален? Их уволили из Китая, заметили в Минске – но кажется, пара уже живет в Монако