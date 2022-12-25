Дмитрий Лазовский: «Кубок мира – то, к чему мы стремимся с самого детства, чтобы соревноваться со всем миром и обыгрывать весь мир»

Биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал выступление белорусской команды на этапе Кубка Содружества в Рязани.

«Наверное, не пропуск Уфы нам помог здесь здорово выглядеть, а хорошая тренировочная работа на сборе. График тут довольно серьезный, даже на Кубке мира такого нет.

Не могу сказать, что он прямо суровый, потому что первые гонки отменялись из-за мороза. Погода была самая суровая.

Когда мы приехали в Рязань, то я сказал парням, что буду лучше в дождь бегать, чем в минус 20. Читал, что у кого-то до сих пор проблемы с дыханием после этих морозов. От дождя будут сопли и все такое.

Наша подготовка действительно выстроена таким образом, что мы готовы в любой момент вернуться на Кубок мира.

Кубок мира – то, к чему мы стремимся с самого детства, чтобы соревноваться со всем миром и обыгрывать весь мир», – сказал Лазовский.

Динара Алимбекова: «Готовились так же, как и на Кубок мира. Придерживаемся такого графика, чтобы, вернувшись туда, мы были полностью готовы»