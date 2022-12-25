Динара Алимбекова: «Готовились так же, как и на Кубок мира. Придерживаемся такого графика, чтобы, вернувшись туда, мы были полностью готовы»

Теги сборная Беларуси жен сборная Беларуси Динара Алимбекова Иван Тулатин Кубок Содружества Биатлон

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала о подготовке белорусской команды к текущему сезону и прокомментировала победу Ивана Тулатина в суперспринте.

– Мы хорошо готовы с самого с лета, очень рада, что нам всем удалось сегодня себя проявить. Очень рада, что в нашей команде появляются новые фамилии.

Сегодня утром я забыла свою повязку (на голову), в которой я должна была бежать. Взяла на батарее первую попавшуюся. Оказалось, что это была Ванина. Я вернула ее ему и сказала, что это на успех.

– По вашей физической форме можно сказать, что на Кубок мира вы готовы вернуться хоть завтра?

– Мы готовились так же, как и на Кубок мира. У нас та же программа, тот же план. Придерживаемся такого графика, чтобы, вернувшись туда, мы были полностью готовы, – сказала Алимбекова. 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
perfekte
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
россиянки опять пролетели.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альпака
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох, мечты… Подруги по команде поумнее и сразу ушли в декрет, выбрав отличное время, чтобы и личную жизнь устроить, и в России не бегать, а Динара так ничего и не поняла и живет в мире розовых пони
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mobo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо обязательно возвращать беларусов на КМ. У Динары уже дважды украли БХГ. А до этого у Домрачевой украли ее заслуженный БХГ затеяв реформы в срочном порядке в олимпийский год.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
etozhelesha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну лет через 5, возможно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий