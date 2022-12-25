Динара Алимбекова: «Готовились так же, как и на Кубок мира. Придерживаемся такого графика, чтобы, вернувшись туда, мы были полностью готовы»

Олимпийская чемпионка рассказала о подготовке белорусской команды к текущему сезону и прокомментировала победу Ивана Тулатина в суперспринте.

– Мы хорошо готовы с самого с лета, очень рада, что нам всем удалось сегодня себя проявить. Очень рада, что в нашей команде появляются новые фамилии.

Сегодня утром я забыла свою повязку (на голову), в которой я должна была бежать. Взяла на батарее первую попавшуюся. Оказалось, что это была Ванина. Я вернула ее ему и сказала, что это на успех.

– По вашей физической форме можно сказать, что на Кубок мира вы готовы вернуться хоть завтра?

– Мы готовились так же, как и на мира. У нас та же программа, тот же план. Придерживаемся такого графика, чтобы, вернувшись туда, мы были полностью готовы, – сказала Алимбекова.