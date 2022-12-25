Тимофей Лапшин: «Как только появилось письмо, что русских не должно быть ни в одной команде, стало ясно, что русских тренеров у нас не будет. Но на иностранных денег нет»

Южнокорейский биатлонист заявил, что российских и белорусских спортсменов не хватает на Кубке мира.

Ранее Лапшин выступал за Россию.

«Не хватает на Кубке мира и вас, и белорусов. Конкуренция ниже, как ни крути. Но норги вообще дают газу всем.

Разговоры о России и Беларуси? Не слышал, мы всегда отдельно где-то живем. Особо не разговариваем.

уволили из-за российского паспорта? У нас в команде нормальное отношение. Я уже 5 лет в команде, тренеры все те, которые были все это время. Но как только появилось это письмо, что русских не должно быть ни в одной команде, сразу стало ясно, что русских тренеров у нас не будет. Будут либо корейцы, либо иностранные тренеры. Но на иностранных тренеров денег нет.

Но это больше рекомендательное письмо было. Проблема была в том, как передвигаться по Европе, с визами, как въезжать и выезжать. Проблема больше в этом, чем в российском паспорте», – сказал Лапшин в эфире «Матч ТВ».

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