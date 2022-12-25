Тимофей Лапшин: «Как только появилось письмо, что русских не должно быть ни в одной команде, стало ясно, что русских тренеров у нас не будет. Но на иностранных денег нет»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Андрей Прокунин сборная Беларуси Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Биатлон

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин заявил, что российских и белорусских спортсменов не хватает на Кубке мира.

Ранее Лапшин выступал за Россию.

«Не хватает на Кубке мира и вас, и белорусов. Конкуренция ниже, как ни крути. Но норги вообще дают газу всем.

Разговоры о России и Беларуси? Не слышал, мы всегда отдельно где-то живем. Особо не разговариваем.

Прокунина уволили из-за российского паспорта? У нас в команде нормальное отношение. Я уже 5 лет в команде, тренеры все те, которые были все это время. Но как только появилось это письмо, что русских не должно быть ни в одной команде, сразу стало ясно, что русских тренеров у нас не будет. Будут либо корейцы, либо иностранные тренеры. Но на иностранных тренеров денег нет.

Но это больше рекомендательное письмо было. Проблема была в том, как передвигаться по Европе, с визами, как въезжать и выезжать. Проблема больше в этом, чем в российском паспорте», – сказал Лапшин в эфире «Матч ТВ».

Прокунин об уходе из сборной Южной Кореи: «Единственная причина – это российский паспорт. Мне отказали в продлении контракта именно из-за этого»

6 комментариев

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Oleg65
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Интересно, вью можно где-нибудь посмотреть?
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Katerinapv
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Ответ sodovskaya
Дома, наверно, где ей ещё быть... Летом была в Корее с дочкой во время сборов Тимофея. Были фото оттуда.
Она и сейчас в Корее. Вместе с дочкой. Поддерживают папу. Живут они либо Мск, либо Корея. Оля либо завершила, либо может за Корею будет пробоваться.
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Альпака
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Ответ rashnew
А Абрамова сейчас где?
В Корее она сейчас, судя по соцсетям
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sodovskaya
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Ответ rashnew
А Абрамова сейчас где?
Дома, наверно, где ей ещё быть... Летом была в Корее с дочкой во время сборов Тимофея. Были фото оттуда.
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Realist2022
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Самое главное, это то, что Тимофей сейчас выступает на этапах КМ, а не на соревнованиях водокачки.
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rashnew
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А Абрамова сейчас где?
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