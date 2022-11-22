Истомин о готовности биатлонистов к первому этапу Кубка России: «Настроение рабочее, но не все здоровы. Серохвостов приболел, Каплина потянула связку»

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Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о готовности спортсменов к первому этапу Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Настроение рабочее, но, к сожалению, не все здоровы. Даниил Серохвостов приболел. Будем надеяться, что скоро поправится. У женщин Елизавета Каплина потянула связку. Надолго ли это? Связки вообще быстро не заживают, и сегодня у нее только была первая тренировка с двумя палками.

Насчет погоды посмотрим, как будет: могут перенести старт или сократить программу. Понятно, что в минус 30 бегать никто не будет. Мой опыт при низких температурах? При минус 20 доводилось бегать», – сказал Истомин.

Соревнования пройдут с 24 по 27 ноября.

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