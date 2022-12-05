Наталья Гербулова: «Сейчас папа не вмешивается в мою подготовку. Есть два человека, которым я полностью доверяю – Истомин и Норицын»

Российская биатлонистка рассказала, участвует ли в ее подготовке отец, тренер по стрельбе .

«Когда я не так часто уезжала, у нас с мамой была традиция: перед возвращением папы со сборов мы убирали всю квартиру, лепили весь день пельмени и встречали его.

А так наше семейное увлечение – это биатлон. И папа, и мама – тренеры, поэтому даже когда возвращаюсь со сборов, у нас есть общие темы. Они меня прекрасно понимают, сами через все это прошли, к ним могу обратиться за советом.

У меня был выбор – никто не заставлял идти в спорт. До 11 лет я занималась танцами. Просто получилось так, что я пришла к маме на тренировку – она работает с детьми – и мне не понравилось, что какая-то девочка меня обогнала. Так и началась моя спортивная карьера: я ходила к маме на тренировки, со временем подключился и папа, а потом и все остальные тренеры, которые меня вели.

Сейчас папа уже не вмешивается в мою подготовку. Конечно, когда у меня появляется какая-то проблема со стрельбой или с функциональным состоянием, я могу спросить папу. Но у меня есть два человека, которым я полностью доверяю, которые меня ведут – это и . Они будут первыми, кому я задам вопрос, если что-то пойдет не так.

Я получаю энергию и заряд от того, что меня окружает биатлон. Как говорят: люби то, что делаешь, и делай то, что любишь – и тогда в жизни все будет прекрасно», – сказала Гербулова.

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