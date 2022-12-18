Никита Поршнев: «Ноги сегодня плохо слушались, а тут еще и мокрые ковры на стрельбище из-за дождя. Было тяжело»

Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

Также он рассказал, планирует ли возвращаться в спорт его жена , летом родившая ребенка.

«Погода сегодня была непростая, но больше в моем случае сказывалась усталость. Мы пробежали четыре этапа Кубка России, ничего не пропускали. Ноги сегодня плохо слушались, а тут еще и мокрые ковры на стрельбище из-за дождя. Было тяжело.

Знал, что на последний круг ухожу с отрывом в 20 секунд от Цветкова, но не опасался подпустить его, потому что тоже могу терпеть. Я контролировал дистанцию, хотя в конце подрубало сильно.

Что касается работы с моим тренером , мне очень комфортно быть с ним в связке. Он прекрасно меня знает. Результаты, которые я здесь показываю, это все благодаря ему и нашей большой команды из Ханты-Мансийска.

С женой все хорошо, а по поводу того, планирует ли она возвращаться в биатлон, пока не могу ничего сказать», – сказал Поршнев.