Никита Поршнев: «Ноги сегодня плохо слушались, а тут еще и мокрые ковры на стрельбище из-за дождя. Было тяжело»

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Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

Также он рассказал, планирует ли возвращаться в спорт его жена Анастасия Поршнева, летом родившая ребенка.

«Погода сегодня была непростая, но больше в моем случае сказывалась усталость. Мы пробежали четыре этапа Кубка России, ничего не пропускали. Ноги сегодня плохо слушались, а тут еще и мокрые ковры на стрельбище из-за дождя. Было тяжело.

Знал, что на последний круг ухожу с отрывом в 20 секунд от Цветкова, но не опасался подпустить его, потому что тоже могу терпеть. Я контролировал дистанцию, хотя в конце подрубало сильно.

Что касается работы с моим тренером Сергеем Белозеровым, мне очень комфортно быть с ним в связке. Он прекрасно меня знает. Результаты, которые я здесь показываю, это все благодаря ему и нашей большой команды из Ханты-Мансийска.

С женой все хорошо, а по поводу того, планирует ли она возвращаться в биатлон, пока не могу ничего сказать», – сказал Поршнев.

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